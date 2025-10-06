Notícias ao Minuto
Procurar

Fuvest encerra inscrições para vestibular 2026 da USP nesta terça (7)

A primeira fase do vestibular será em 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Os aprovados farão a segunda fase nos dias 4 e 5 de janeiro de 2026. Algumas carreiras exigem provas de habilidades específicas em dezembro

Fuvest encerra inscrições para vestibular 2026 da USP nesta terça (7)

© Google

Folhapress
06/10/2025 11:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

FUVEST

(FOLHAPRESS) - As inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest, principal forma de ingresso na USP, terminam às 12h desta terça-feira (7). O cadastro deve ser feito exclusivamente no site da fundação.

 

A taxa é de R$ 211, com desconto de 50% para quem obteve redução. Mesmo os candidatos contemplados com isenção precisam se inscrever. É necessário informar CPF, documento de identidade, email, enviar uma foto recente e escolher a carreira desejada, com até quatro cursos.

Os candidatos também devem selecionar a cidade onde farão a prova e responder a um questionário socioeconômico. Neste ano, quem realizar a primeira fase em locais com mais de um ponto de aplicação poderá indicar a unidade de preferência em outubro, com prioridade para quem se inscreveu antes.

A primeira fase do vestibular será em 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Os aprovados farão a segunda fase nos dias 4 e 5 de janeiro de 2026. Algumas carreiras exigem provas de habilidades específicas em dezembro.

A USP manterá 11,1 mil vagas para a graduação, divididas entre Fuvest, Enem USP e Provão Paulista. Pela Fuvest, serão 8.147 vagas -4.888 de ampla concorrência, 2.053 reservadas para escola pública e 1.206 para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) de escola pública.

A Fuvest também abriu as inscrições para o simulado da primeira fase, marcado para 19 de outubro. O teste seguirá o formato do exame oficial, com 90 questões, tempo de prova idêntico e ambiente controlado. São 10.270 vagas, com taxa de R$ 50. As inscrições devem ser feitas no site da fundação também até as 12h desta terça.
*
COMO SE INSCREVER
O cadastro deve ser feito até as 12h de 7 de outubro pelo site da Fuvest. É preciso criar uma conta, preencher os dados pessoais, escolher a carreira e os cursos, indicar a cidade de prova e responder ao questionário socioeconômico. O valor da taxa é de R$ 211 (R$ 105,50 para quem teve redução). Mesmo isentos devem se inscrever.

QUEM PODE SE INSCREVER
Qualquer pessoa que já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2025, no Brasil ou no exterior, pode participar. Também há carreiras de treinamento para quem quer apenas conhecer o exame, mas não concorrerá a vaga na USP.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS
- CPF
- documento de identidade com foto (físico ou digital)
- foto recente de rosto com fundo liso
- email ativo

COMO ESCOLHER O LOCAL ONDE QUERO FAZER A PROVA
Na inscrição, o candidato seleciona a cidade onde fará a 1ª fase. Neste ano, quem prestar a primeira fase em cidades ou regiões da capital com mais de uma escola aplicadora poderá indicar a unidade de preferência entre 13 e 17 de outubro. A prioridade segue a data de confirmação da inscrição.
- 13/10 - Primeiros 20% de candidatos confirmados
- 14/10 - De 21% a 40%
- 15/10 - De 41% a 60%
- 16/10 - De 61% a 80%
- 17/10 - De 81% a 100%

QUAIS CAMPI DA USP RECEBEM ALUNOS PELO VESTIBULAR
A USP está presente nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

HOUVE MUDANÇAS NA PROVA?
Sim. A partir do vestibular 2026, a Fuvest deixará de exigir exclusivamente a redação dissertativo-argumentativa e passará a aceitar diferentes gêneros textuais. O candidato poderá escolher, entre as opções indicadas na proposta, formatos como carta, crônica, discurso, roteiro, entre outros.
As questões também terão abordagem mais interdisciplinar, podendo articular, por exemplo, conceitos de biologia e química. Disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física ganharão espaço de forma mais explícita.
Além disso, a prova terá um novo projeto gráfico, com mudanças visuais para melhorar a organização e facilitar a concentração do candidato.

LEITURA OBRIGATÓRIA
Pela primeira vez, a lista de livros cobrada da seleção será 100% de autoras mulheres. A Folha tem publicado, a cada semana, uma reportagem sobre uma dessas obras (clique nos títulos abaixo), explicando a trajetória da autora e os principais pontos que podem cair na prova.

CALENDÁRIO DA FUVEST
- Inscrições: até as 12h de terça, 7 de outubro de 2025
- Escolha dos locais de prova: de 13 a 17 de outubro (prioridade por ordem de inscrição)
- Primeira fase: 23 de novembro de 2025
- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025
- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026

Candidatos do CNU deverão fazer três confirmações para disputar cadastro de reserva

Candidatos do CNU deverão fazer três confirmações para disputar cadastro de reserva

Os candidatos aprovados no Concurso Nacional Unificado 2025 precisarão confirmar três vezes o interesse em permanecer no cadastro de reserva após os resultados preliminares, previstos para fevereiro de 2026. Quem não fizer as confirmações será eliminado e perderá a chance de contratação futura

Folhapress | 08:58 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

mundo

Tesla

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA

3

brasil

Metanol

'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

4

mundo

França

Primeiro-ministro francês pede demissão e agrava crise política

5

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

6

lifestyle

Frango

O que acontece quando você tira a pele do frango antes de cozinhar

7

brasil

Metanol

Metanol: sobe para 225 casos de intoxicação no BR; novo estado na lista

8

justica

Violência doméstica

Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

9

mundo

EUA

Trump confirma novo ataque no Caribe e sugere ações antidrogas em solo

10

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner