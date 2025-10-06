Fuvest encerra inscrições para vestibular 2026 da USP nesta terça (7)

© Google

(FOLHAPRESS) - As inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest, principal forma de ingresso na USP, terminam às 12h desta terça-feira (7). O cadastro deve ser feito exclusivamente no site da fundação.

A taxa é de R$ 211, com desconto de 50% para quem obteve redução. Mesmo os candidatos contemplados com isenção precisam se inscrever. É necessário informar CPF, documento de identidade, email, enviar uma foto recente e escolher a carreira desejada, com até quatro cursos.

Os candidatos também devem selecionar a cidade onde farão a prova e responder a um questionário socioeconômico. Neste ano, quem realizar a primeira fase em locais com mais de um ponto de aplicação poderá indicar a unidade de preferência em outubro, com prioridade para quem se inscreveu antes.

A primeira fase do vestibular será em 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Os aprovados farão a segunda fase nos dias 4 e 5 de janeiro de 2026. Algumas carreiras exigem provas de habilidades específicas em dezembro.

A USP manterá 11,1 mil vagas para a graduação, divididas entre Fuvest, Enem USP e Provão Paulista. Pela Fuvest, serão 8.147 vagas -4.888 de ampla concorrência, 2.053 reservadas para escola pública e 1.206 para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) de escola pública.

A Fuvest também abriu as inscrições para o simulado da primeira fase, marcado para 19 de outubro. O teste seguirá o formato do exame oficial, com 90 questões, tempo de prova idêntico e ambiente controlado. São 10.270 vagas, com taxa de R$ 50. As inscrições devem ser feitas no site da fundação também até as 12h desta terça.

COMO SE INSCREVER

O cadastro deve ser feito até as 12h de 7 de outubro pelo site da Fuvest. É preciso criar uma conta, preencher os dados pessoais, escolher a carreira e os cursos, indicar a cidade de prova e responder ao questionário socioeconômico. O valor da taxa é de R$ 211 (R$ 105,50 para quem teve redução). Mesmo isentos devem se inscrever.

QUEM PODE SE INSCREVER

Qualquer pessoa que já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2025, no Brasil ou no exterior, pode participar. Também há carreiras de treinamento para quem quer apenas conhecer o exame, mas não concorrerá a vaga na USP.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS

- CPF

- documento de identidade com foto (físico ou digital)

- foto recente de rosto com fundo liso

- email ativo

COMO ESCOLHER O LOCAL ONDE QUERO FAZER A PROVA

Na inscrição, o candidato seleciona a cidade onde fará a 1ª fase. Neste ano, quem prestar a primeira fase em cidades ou regiões da capital com mais de uma escola aplicadora poderá indicar a unidade de preferência entre 13 e 17 de outubro. A prioridade segue a data de confirmação da inscrição.

- 13/10 - Primeiros 20% de candidatos confirmados

- 14/10 - De 21% a 40%

- 15/10 - De 41% a 60%

- 16/10 - De 61% a 80%

- 17/10 - De 81% a 100%

QUAIS CAMPI DA USP RECEBEM ALUNOS PELO VESTIBULAR

A USP está presente nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

HOUVE MUDANÇAS NA PROVA?

Sim. A partir do vestibular 2026, a Fuvest deixará de exigir exclusivamente a redação dissertativo-argumentativa e passará a aceitar diferentes gêneros textuais. O candidato poderá escolher, entre as opções indicadas na proposta, formatos como carta, crônica, discurso, roteiro, entre outros.

As questões também terão abordagem mais interdisciplinar, podendo articular, por exemplo, conceitos de biologia e química. Disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física ganharão espaço de forma mais explícita.

Além disso, a prova terá um novo projeto gráfico, com mudanças visuais para melhorar a organização e facilitar a concentração do candidato.

LEITURA OBRIGATÓRIA

Pela primeira vez, a lista de livros cobrada da seleção será 100% de autoras mulheres. A Folha tem publicado, a cada semana, uma reportagem sobre uma dessas obras (clique nos títulos abaixo), explicando a trajetória da autora e os principais pontos que podem cair na prova.

CALENDÁRIO DA FUVEST

- Inscrições: até as 12h de terça, 7 de outubro de 2025

- Escolha dos locais de prova: de 13 a 17 de outubro (prioridade por ordem de inscrição)

- Primeira fase: 23 de novembro de 2025

- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026