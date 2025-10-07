Notícias ao Minuto
Procurar

Jovem morre em São Bernardo após beber bebida adulterada com metanol

Bruna Araújo, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada na sexta e faleceu nesta segunda. Ela é a primeira vítima confirmada da contaminação por metanol na cidade, que já registra 78 suspeitas e seis mortes notificadas

Jovem morre em São Bernardo após beber bebida adulterada com metanol

© Reprodução- Redes Sociais

Notícias ao Minuto
07/10/2025 07:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Brasil

Metanol

A jovem Bruna Araújo, de São Bernardo do Campo, morreu nesta segunda-feira (6) após complicações provocadas pela ingestão de uma bebida alcoólica adulterada com metanol. Ela estava internada em estado grave no Hospital das Clínicas da cidade desde o fim de setembro e teve a morte cerebral confirmada na última sexta-feira (3).

 

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de São Bernardo, a decisão de suspender os cuidados paliativos foi tomada pela família em conjunto com a equipe médica. “A administração municipal se solidariza com familiares e amigos e reforça que, durante todo o período de internação, a paciente recebeu o melhor atendimento possível”, informou o comunicado.

Bruna é uma das vítimas da onda de intoxicações por metanol que atinge o país. Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica de São Bernardo, foram registradas até esta segunda-feira 78 notificações de suspeita de contaminação no município. Do total, um caso foi confirmado — o de Bruna — e seis mortes foram notificadas, incluindo a dela.

As vítimas fatais são cinco homens e uma mulher, com idades entre 30 e 58 anos. A Vigilância Epidemiológica continua acompanhando os familiares e mapeando os locais de consumo das bebidas adulteradas, além de orientar comerciantes sobre os riscos e a necessidade de rastrear a origem dos produtos.

'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

Bruna Araújo de Souza, internada em estado crítico após intoxicação por metanol em São Bernardo do Campo (SP), relatou em áudios o agravamento de seu quadro após beber vodca em um show. O caso integra o surto que já soma 225 ocorrências e 15 mortes investigadas no país

Estadao Conteudo | 08:10 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Madeleine McCann

Jovem que dizia ser Madeleine McCann chora ao ouvir decisão em tribunal

2

justica

ESTUPRO-CRIANÇA

Motorista de ambulância é preso por estuprar enteada de 1 mês

3

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

4

politica

Negócios

Lula conversa com Trump, pede encontro presencial e fim de tarifas

5

mundo

Carolina do Sul

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

6

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

7

brasil

Metanol

Jovem morre em São Bernardo após beber bebida adulterada com metanol

8

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

9

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

10

esporte

Felipe Longo

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians