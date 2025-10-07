Jovem morre em São Bernardo após beber bebida adulterada com metanol

© Reprodução- Redes Sociais

A jovem Bruna Araújo, de São Bernardo do Campo, morreu nesta segunda-feira (6) após complicações provocadas pela ingestão de uma bebida alcoólica adulterada com metanol. Ela estava internada em estado grave no Hospital das Clínicas da cidade desde o fim de setembro e teve a morte cerebral confirmada na última sexta-feira (3).

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de São Bernardo, a decisão de suspender os cuidados paliativos foi tomada pela família em conjunto com a equipe médica. “A administração municipal se solidariza com familiares e amigos e reforça que, durante todo o período de internação, a paciente recebeu o melhor atendimento possível”, informou o comunicado.

Bruna é uma das vítimas da onda de intoxicações por metanol que atinge o país. Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica de São Bernardo, foram registradas até esta segunda-feira 78 notificações de suspeita de contaminação no município. Do total, um caso foi confirmado — o de Bruna — e seis mortes foram notificadas, incluindo a dela.

As vítimas fatais são cinco homens e uma mulher, com idades entre 30 e 58 anos. A Vigilância Epidemiológica continua acompanhando os familiares e mapeando os locais de consumo das bebidas adulteradas, além de orientar comerciantes sobre os riscos e a necessidade de rastrear a origem dos produtos.