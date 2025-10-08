Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos por falta de registro

© Getty- Imagem ilustrativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na segunda-feira (6) o recolhimento de 78 produtos por falta de registro no órgão regulador. A maior parte deles, 69 cosméticos para cabelos, são produzidos pela Cosmética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

A fiscalização também suspendeu a comercialização, fabricação, distribuição, fabricação e o uso dos produtos. Em nota, a Anvisa afirmou que produtos sem registro ou regularização "não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia".

A agência não apontou problemas ou riscos específicos relacionados aos produtos que devem ser recolhidos.

Segundo a nota, os cosméticos foram apenas notificados. Eles deveriam ter sido registrados, um procedimento mais complexo exigido para produtos classificados como de maior risco à saúde. A notificação é um processo mais simples e rápido, permitido apenas para os de baixo risco.

Outro item que também deverá ser recolhido é o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda, pelos mesmos motivos.

A ação de fiscalização também atingiu a empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., responsável pelos cosméticos da marca Ozonteck. Todos os produtos da empresa devem ser recolhidos.

Nesse caso, embora os produtos estejam regularmente registrados como cosméticos, a empresa atribui propriedades farmacológicas a eles, o que não é permitido para essa categoria. Produtos com essa alegação devem passar por registro específico como medicamentos ou itens de saúde.

Procuradas, as empresas não se manifestaram sobre a suspensão determinada pela Anvisa até a publicação deste texto.

Caso identifique algum produto irregular, você pode fazer uma denúncia por meio da Ouvidoria da Anvisa ou entrando em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 0800 642 9782.

VEJA LISTA DE PRODUTOS RECOLHIDOS

- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos);

- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos);

- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos);

- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos;

- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos);

- Gloss Liss - Liberty Hair (todos);

- Fusion Liss Orient Beauty (todos);

- Progressiva Santore (todos);

- Progressiva Megarepair Luna System (todos);

- Creme Progressiva Luna System (todos);

- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos);

- Progressiva Glowme (todos);

- Progressiva Diversi Hair (todos);

- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos);

- Progressiva Care (todos);

- Progressiva JL Professional (todos);

- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos;

- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos);

- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos);

- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) - todos;

- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos;

- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) - todos;

- Progressiva Perfect Liss (todos);

- Selagem Chilena Ledebut (todos);

- Prohibida Bravie (todos);

- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos);

- Liberadah Bravie (todos);

- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos);

- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos);

- Educ Hair Edumi (todos);

- Release Ledebut (todos);

- Extreme Reduct Dona Lara (todos);

- Hair Perfect Premium Tresaav (todos);

- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos);

- Liso de Milhões Beleza Rara (todos);

- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos);

- Liso Perfeito - SA Carrias (todos);

- BTX Premium - Asaphepro (todos);

- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos);

- Botox Collagen BTX Karseell (todos);

- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos);

- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos);

- Botox Blueberry Umecthair (todos);

- Botox Queen Hair (todos);

- Botox Violet Mask Ledebut (todos);

- Botox Branco Perla Profissional (todos);

- Botox Matizador Kalainne (todos);

- Botox Matizador Rute Rezende (todos);

- Botox XG Forest Hair (todos);

- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos);

- Alisamento Algas + (Selagem) (todos);

- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos);

- Selagem Perla Profissional (todos);

- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos);

- Selagem Algas Fino Cheiro (todos);

- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos);

- Selagem Kalainne (todos);

- Perfect Smooth (Selagem)

- Damy Monteiro Cosméticos (todos);

- Gloss Selagem Umecthair (todos);

- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos);

- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos);

- Selagem Kelsi Cosméticos (todos);

- Selagem Orgânica Forest Hair (todos);

- Selagem Gold - Ledebut (todos);

- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos);

- Premium Master (Selagem)

- Liriu Cosméticos (todos);

- Selagem Extreme Kalainne (todos);

- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos);

- Máscara Realinhamento (todos);

- Truss Máscara Capilar Selante Blond;

- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos);

- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos);

- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos);

- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos);

- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos);

- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos);

- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos);

- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)