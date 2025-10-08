Notícias ao Minuto
Procurar

40º edição da Oktoberfest começa hoje em Blumenau (SC)

A 40ª Oktoberfest de Blumenau começa nesta quarta-feira (8) com um reforço tecnológico inédito: 330 câmeras equipadas com inteligência artificial, sendo 60 com reconhecimento facial, vão monitorar o evento. O sistema visa aumentar a segurança e auxiliar na localização de pessoas perdidas

40º edição da Oktoberfest começa hoje em Blumenau (SC)

© Getty

Agência Brasil
08/10/2025 13:45 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Brasil

Oktoberfest

Começa nesta quarta-feira (8), a 40ª edição da Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí em Santa Catarina. Este ano, para garantir a segurança dos visitantes, 330 câmeras com inteligência artificial foram colocadas em pontos estratégicos, sendo 60 unidades com reconhecimento facial. Parte dessas câmeras vai monitorar o tráfego próximo ao Parque Vila Germânica, onde ocorre a Oktoberfest. Outras câmeras foram colocadas na rua 15 de Novembro, onde ocorre o desfile de abertura nesta quarta-feira (8).

 

Pela primeira vez na história da festa, rainhas e princesas que representaram a realeza ao longo das últimas quatro décadas estarão reunidas no desfile. As participantes estarão vestidas com trajes típicos, com faixas e coroas, para reviverem juntas as memórias que marcaram gerações. Essa é a maior festa alemã das Américas. O desfile sai do pavilhão do Parque Vila Germânica e toma conta da Rua 15 de Novembro, considerada um dos cartões postais de Blumenau. São esperadas 5 mil pessoas para o desfile, por isso a questão de segurança se tornou um fator preponderante.

A Oktoberfest terá 19 dias de festas, com 7 atrações internacionais. Este ano, a novidade é que todas as câmeras estarão vinculadas a um sistema de inteligência artificial. Esse sistema permite que, ao identificar uma atitude suspeita, seja possível acessar todas as imagens da pessoa desde a sua entrada no evento. Além disso, a tecnologia também será usada para localizar pessoas perdidas, como crianças e idosos. A Oktoberfest vai até o dia 26 de outubro.

1:39

Começa nesta quarta-feira (8), a 40ª edição da Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí em Santa Catarina. Este ano, para garantir a segurança dos visitantes, 330 câmeras com inteligência artificial foram colocadas em pontos estratégicos, sendo 60 unidades com reconhecimento facial. Parte dessas câmeras vai monitorar o tráfego próximo ao Parque Vila Germânica, onde ocorre a Oktoberfest. Outras câmeras foram colocadas na rua 15 de Novembro, onde ocorre o desfile de abertura nesta quarta-feira (8).

Pela primeira vez na história da festa, rainhas e princesas que representaram a realeza ao longo das últimas quatro décadas estarão reunidas no desfile. As participantes estarão vestidas com trajes típicos, com faixas e coroas, para reviverem juntas as memórias que marcaram gerações. Essa é a maior festa alemã das Américas. O desfile sai do pavilhão do Parque Vila Germânica e toma conta da Rua 15 de Novembro, considerada um dos cartões postais de Blumenau. São esperadas 5 mil pessoas para o desfile, por isso a questão de segurança se tornou um fator preponderante.

A Oktoberfest terá 19 dias de festas, com 7 atrações internacionais. Este ano, a novidade é que todas as câmeras estarão vinculadas a um sistema de inteligência artificial. Esse sistema permite que, ao identificar uma atitude suspeita, seja possível acessar todas as imagens da pessoa desde a sua entrada no evento. Além disso, a tecnologia também será usada para localizar pessoas perdidas, como crianças e idosos. A Oktoberfest vai até o dia 26 de outubro.

Refém do Hamas relata horror em cativeiro: “Se achasse migalha, comia”

Refém do Hamas relata horror em cativeiro: “Se achasse migalha, comia”

O luso-israelense Eli Sharabi passou 491 dias em cativeiro acreditando que reencontraria a esposa e as duas filhas. Libertado, descobriu que elas haviam sido mortas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023

Notícias ao Minuto | 08:45 - 08/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Flamengo

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

fama

SELENA-GOMEZ

Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

4

esporte

Futebol

Leila rebate Bap e diz: 'Não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix'

5

fama

Vini Jr,

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

6

mundo

Justiça

Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

7

mundo

Iris Stalzer

Prefeita alemã esfaqueada continua em estado grave; filha é suspeita

8

economia

Alimentos

Custo da cesta básica cai em 22 capitais em setembro

9

lifestyle

Saúde

Saiba como algumas questões mentais podem afetar a saúde da boca

10

esporte

Justiça

Ex-atacante celebra fim de investigação por suspeita de fraude fiscal