40º edição da Oktoberfest começa hoje em Blumenau (SC)

© Getty

Começa nesta quarta-feira (8), a 40ª edição da Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí em Santa Catarina. Este ano, para garantir a segurança dos visitantes, 330 câmeras com inteligência artificial foram colocadas em pontos estratégicos, sendo 60 unidades com reconhecimento facial. Parte dessas câmeras vai monitorar o tráfego próximo ao Parque Vila Germânica, onde ocorre a Oktoberfest. Outras câmeras foram colocadas na rua 15 de Novembro, onde ocorre o desfile de abertura nesta quarta-feira (8).

Pela primeira vez na história da festa, rainhas e princesas que representaram a realeza ao longo das últimas quatro décadas estarão reunidas no desfile. As participantes estarão vestidas com trajes típicos, com faixas e coroas, para reviverem juntas as memórias que marcaram gerações. Essa é a maior festa alemã das Américas. O desfile sai do pavilhão do Parque Vila Germânica e toma conta da Rua 15 de Novembro, considerada um dos cartões postais de Blumenau. São esperadas 5 mil pessoas para o desfile, por isso a questão de segurança se tornou um fator preponderante.

A Oktoberfest terá 19 dias de festas, com 7 atrações internacionais. Este ano, a novidade é que todas as câmeras estarão vinculadas a um sistema de inteligência artificial. Esse sistema permite que, ao identificar uma atitude suspeita, seja possível acessar todas as imagens da pessoa desde a sua entrada no evento. Além disso, a tecnologia também será usada para localizar pessoas perdidas, como crianças e idosos. A Oktoberfest vai até o dia 26 de outubro.

1:39

Começa nesta quarta-feira (8), a 40ª edição da Oktoberfest de Blumenau, no Vale do Itajaí em Santa Catarina. Este ano, para garantir a segurança dos visitantes, 330 câmeras com inteligência artificial foram colocadas em pontos estratégicos, sendo 60 unidades com reconhecimento facial. Parte dessas câmeras vai monitorar o tráfego próximo ao Parque Vila Germânica, onde ocorre a Oktoberfest. Outras câmeras foram colocadas na rua 15 de Novembro, onde ocorre o desfile de abertura nesta quarta-feira (8).

Pela primeira vez na história da festa, rainhas e princesas que representaram a realeza ao longo das últimas quatro décadas estarão reunidas no desfile. As participantes estarão vestidas com trajes típicos, com faixas e coroas, para reviverem juntas as memórias que marcaram gerações. Essa é a maior festa alemã das Américas. O desfile sai do pavilhão do Parque Vila Germânica e toma conta da Rua 15 de Novembro, considerada um dos cartões postais de Blumenau. São esperadas 5 mil pessoas para o desfile, por isso a questão de segurança se tornou um fator preponderante.

A Oktoberfest terá 19 dias de festas, com 7 atrações internacionais. Este ano, a novidade é que todas as câmeras estarão vinculadas a um sistema de inteligência artificial. Esse sistema permite que, ao identificar uma atitude suspeita, seja possível acessar todas as imagens da pessoa desde a sua entrada no evento. Além disso, a tecnologia também será usada para localizar pessoas perdidas, como crianças e idosos. A Oktoberfest vai até o dia 26 de outubro.