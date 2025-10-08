Notícias ao Minuto
Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Dois meninos que nasceram no dia 15 de outubro de 2021, foram trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás; a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos

© Getty Images/Tim Clayton/Corbis

Folhapress
08/10/2025 19:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Justiça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meninos que foram trocados na maternidade do Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás, foram nesta terça-feira (07) para as casas dos pais biológicos.

 

As famílias entraram em acordo para desfazer a troca das crianças, e o juiz validou a decisão. Os casais prepararam os filhos para a mudança. nesta terça-feira (07), um dos pais biológicos buscou seu filho na escola.

Nos fins de semana, famílias vão compartilhar o convívio com as crianças. Segundo o advogado das famílias, Kuniyoshi Watanabe, em um final de semana as duas crianças ficam com um dos casais. No seguinte, com a outra família. No terceiro fim de semana, cada criança fica com seus pais biológicos.

Processo das famílias contra o hospital continua em andamento. Segundo Watanabe, ainda falta a audiência de instrução e julgamento para definição das provas. Depois, haverá o prazo para as alegações finais e, por fim, a sentença. "Todas as medidas estão sendo tomadas de forma ética e técnica, com foco na proteção da criança, no esclarecimento dos fatos e no respeito ao sigilo", diz a defesa.

ENTENDA O CASO

Os meninos que nasceram no dia 15 de outubro de 2021, foram trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás. As famílias se conheceram na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Famílias planejam criar as crianças como irmãos. Guilherme e Isamara pensam em se mudar para perto da casa de Yasmin para que os meninos possam ter maior convivência, afirmou o casal, à época, ao programa Encontro, da TV Globo.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. O ex-marido de Yasmin da Silva pediu o exame após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos. Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

Hospital não se manifesta. Contatado pelo UOL em dezembro do ano passado, o Hospital da Mulher de Inhumas disse por meio de sua assessoria jurídica que não falaria sobre o assunto por ser um caso que envolve crianças.

