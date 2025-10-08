Notícias ao Minuto
Brasil registra 24 casos confirmados de intoxicação por metanol e investiga outros 235

A maioria dos casos se concentra no estado de São Paulo; o Paraná teve três intoxicações confirmadas, e o Rio Grande do Sul registrou sua primeira confirmação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, informou nesta quarta-feira (8) o Ministério da Saúde. Além destes, há outros 235 em investigação -e 145 suspeitas foram descartadas após análises clínicas.

 

A maioria dos casos se concentra no estado de São Paulo, que acumula 20 confirmações e cinco mortes. Essas são todas as registradas até o momento, sendo 11 ainda investigadas. Já o Paraná teve três intoxicações confirmadas, e o Rio Grande do Sul registrou sua primeira confirmação.

O caso gaúcho é de um homem que consumiu bebida alcoólica em São Paulo. O estado paulista ainda investiga 181 suspeitas.

Outros estados que também tiveram notificações são Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Em relação às mortes suspeitas, são investigadas seis em São Paulo, três em Pernambuco, uma em Mato Grosso do Sul, e uma na Paraíba.

