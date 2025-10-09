Notícias ao Minuto
Artista baiano César Romero morre aos 74 anos após engasgar em casa

O pintor e designer gráfico César Romero morreu em Salvador após se engasgar enquanto se alimentava com ajuda de uma cuidadora. Reconhecido por retratar a cultura nordestina em cores vibrantes, o artista foi um dos nomes mais importantes das artes visuais da Bahia e do Brasil

09/10/2025 04:48 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O artista plástico baiano César Romero morreu na noite de terça-feira (7), aos 74 anos, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o artista se engasgou enquanto se alimentava com o auxílio de uma cuidadora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

 

Natural de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros da capital, Romero iniciou sua trajetória nas artes em 1967 como pintor. Ao longo das décadas seguintes, expandiu seu trabalho para o design gráfico, a crítica de arte e o jornalismo cultural, assinando colunas em diversos veículos da Bahia desde os anos 1970. Também se aventurou pela música, lançando um álbum com regravações de clássicos da MPB.

A Prefeitura de Feira de Santana lamentou a morte do artista e destacou sua importância para a cultura nacional, descrevendo-o como “um dos nomes mais representativos das artes visuais da Bahia”.

Segundo o Itaú Cultural, Romero participou de pelo menos 40 exposições coletivas entre 1971 e 2002, incluindo mostras internacionais nos Estados Unidos, Alemanha e Espanha. Também realizou sete exposições individuais em galerias brasileiras.

Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) destacou o reconhecimento que Romero conquistou ao longo de mais de 50 anos de carreira, dedicada à valorização da cultura nordestina. O órgão ressaltou que o artista foi premiado em diversas ocasiões e chegou a atuar como jurado em eventos de arte no Brasil e no exterior.

“Com seu uso singular das cores, César Romero exaltou em sua obra as festividades populares, a religiosidade afro-brasileira e o orgulho pelo sertão, retratando o Nordeste em gravuras, desenhos e ilustrações”, afirmou a Secult-BA.

