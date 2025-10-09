Jovem espalha 7 kg de glitter na casa e no carro do ex por vingança

© Reprodução- TikTok

Rafaela Bressan, uma bodypiercer de Cuiabá, em Mato Grosso, decidiu transformar uma traição em uma vingança brilhante. Quinze dias após o fim do relacionamento, ela descobriu que havia sido traída e resolveu agir: espalhou sete quilos de glitter pelo apartamento e pelo carro do ex-namorado. O resultado viralizou e já ultrapassa 11,5 milhões de visualizações no TikTok.

Nas imagens, tudo brilha. O glitter está nas roupas, nos eletrônicos, no vaso sanitário, dentro da geladeira, na máquina de lavar e até no carro, completamente coberto por purpurina dourada. Rafaela também compartilhou um print de uma conversa em que o ex dizia que ela poderia “se vingar”, o que ela levou ao pé da letra.

A jovem contou que quis agir dentro dos limites da legalidade e provocar um incômodo apenas ao ex. Segundo ela, a intenção não era causar prejuízos financeiros, mas dar uma lição. “Eu queria dar uma dor de cabeça para ele, algo que exigisse tempo e esforço para limpar. Vi gente dizendo para colocar glitter no motor do carro, mas não quis prejudicar os pais dele, que deram tudo aquilo. Queria que ele se empenhasse em limpar mais a casa, coisa que nunca gostava de fazer”, explicou.

O ex, de acordo com Rafaela, reagiu sem grande surpresa. “Ele só perguntou se tinha sido eu. Então mandei o print da conversa em que ele dizia ‘você pode se vingar’. Ele respondeu ‘tudo bem, eu vou limpar’. Mas duvido que consiga”, disse.

Rafaela afirmou ainda que a desorganização do ex e as diferenças de prioridades foram motivos para o término do relacionamento. “A casa e o carro eram dos pais dele, e ele nunca ligou para manter as coisas arrumadas”, contou.

Nos comentários das redes sociais, o caso dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram a criatividade e chamaram Rafaela de “rainha da vingança passiva”, outros se perguntaram se o ex algum dia conseguiria remover todo o glitter da casa e do carro.