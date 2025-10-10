Frio continua em SP e pode chover nesta sexta (10), mas calor volta no domingo (12)

© Getty

(FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta sexta-feira (10) no estado de São Paulo indica que o clima frio dos últimos deve continuar, com possibilidade de chuva.

No entanto, o fim de semana promete virada. Os termômetros tendem a subir no sábado (11) e podem ultrapassar os 30°C no domingo (12), ainda com chance de chuva nos dois dias.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a sexta-feira deve ser marcada por muita nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas permanecem baixas, com mínima de 14°C e máxima de 18°C na capital paulista.

O instituto emitiu alerta amarelo de perigo potencial para acumulados de chuva em todo o estado até a manhã desta sexta.

A previsão ainda aponta para ventos intensos em São Paulo, entre 40 km/h e 60 km/h de velocidade. Entretanto, há baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

No sábado (11), as temperaturas devem subir, com máxima variando entre 15°C e 24°C no município de São Paulo. Há possibilidade de chuva isolada, diz o Inmet.

No domingo, o calor deve aparecer com mais força, mas ainda com pancadas de chuva. O instituto prevê instabilidade durante todo o dia. A máxima prevista para a capital é de 30°C.

Nesta quinta (9), o Inmet registrou a mínima de 13,9°C no meio da madrugada e máxima de 20,2°C, às 14h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na Baixada Santista nesta sexta os termômetros devem variar de 15°C a 23°C. No litoral norte, a mínima tende ser de 14°C e a máxima, de 22°C.

No Vale do Ribeira, a variação prevista é de 14°C a 22°C. Na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 13°C e a máxima, de 19°C. No Vale do

Paraíba, os termômetros tendem a variar entre 14°C a 25°C.

Em Campinas, a previsão é de 15°C a 26°C e, em Sorocaba, entre 16°C e 22°C.

No oeste e no norte do estado, as temperaturas podem superar os 30°C.

Em Presidente Prudente, a mínima deve ficar em torno de de 17°C e a máxima pode chegar a 31°C, . Em Marília, a variação prevista é de 16°C a 30°C.

Essas regiões têm previsão de nebulosidade e chuva ao longo do dia todo.

Veja previsões para esta sexta em outras cidades paulistas, todas com possibilidade de chover:

Bauru: 17°C - 28°C

Araraquara: 19°C - 30°C

Araçatuba: 18°C -29°C

São José do Rio Preto 21°C -30°C

Franca: 19°C - 28

Ribeirão Preto: 21°C -31°C

Barretos: 21°C -31°C