Padre recebe pedidos de orações para Odete Roitman e dá 'bronca' em fiéis

Cleber Pagliochi, da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, publica nota oficial; sacerdote afirma que entende comoção do público, mas faz apelo

Folhapress
10/10/2025 16:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Religião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) segue repercutindo até mesmo em locais inimagináveis. Um deles é a Igreja Católica.

 

À frente da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, o padre Cleber Pagliochi precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações à personagem de Debora Bloch na trama.

Pelas redes sociais, o sacerdote contou que precisou dar uma "bronca" em seus seguidores diante das "inúmeras mensagens" sobre o assunto.

"Informo que não atendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé", publicou.

"Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho", emendou.

