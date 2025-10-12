Notícias ao Minuto
Procurar

Marquise desaba e deixa dois feridos no centro de São Paulo

O incidente ocorreu na avenida Duque de Caxias, no bairro Campos Elíseos.

Marquise desaba e deixa dois feridos no centro de São Paulo

© Getty Images

Folhapress
12/10/2025 13:24 ‧ há 30 minutos por Folhapress

Brasil

São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marquise de um prédio desabou no centro de São Paulo na tarde de sábado (12) e deixou dois pedreiros feridos.

 

O incidente ocorreu na avenida Duque de Caxias, no bairro Campos Elíseos.

A marquise caiu, causando um grande barulho e assustando quem passava pelo local.

Dois pedreiros de 46 e 51 anos que trabalhavam nas imediações foram atingidos e ficaram feridos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência.

Os dois pedreiros foram socorridos e levados para o Pronto-Socorro do Tatuapé e de Santana. Eles sofreram ferimentos leves.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 2° DP (Bom Retiro).

Diligências estão em andamento para esclarecer o caso, de acordo com a SSP.

Leia Também: Helicóptero cai na Califórnia; há uma criança entre os 5 feridos

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Ian Watkins

Cantor condenado por abuso sexual de menores morre esfaqueado na cadeia

2

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

3

fama

Romance

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

4

fama

Val Marchiori

Em tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori se emociona ao cortar os cabelos

5

fama

Diane Keaton

Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

6

fama

recomeço?

Virginia está disposta a dar 2º chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

7

fama

São Paulo

Ana Castela é derrubada no palco durante show; Zé Felipe estava na plateia

8

esporte

Omar Bravo

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

9

politica

Brasília

Alexandre de Moraes vai a show de Alcione em Brasília e é ovacionado aos gritos de 'sem anistia'

10

esporte

Mr. Olympia

Ramon Dino leva título inédito do Mr. Olympia após bater duas vezes na trave