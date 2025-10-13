Amigos morrem atingidos por raio enquanto pescavam no rio Tocantins

© Reprodução- Redes Sociais

Os corpos de dois homens que morreram após o barco em que estavam ser atingido por um raio foram encontrados na manhã deste domingo (12) no Rio Tocantins, nas proximidades do município de Filadélfia, no norte do estado.

As vítimas foram identificadas como Murilo Vinhal e Idael Farias, amigos que pescavam na região desde o sábado (11), quando o acidente ocorreu. Um terceiro ocupante da embarcação, professor e amigo dos dois, sobreviveu à descarga elétrica, conseguiu nadar até a margem e pedir socorro. Ele sofreu queimaduras leves e está em estado estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram localizados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade e três quilômetros abaixo da cidade de Filadélfia. O resgate envolveu equipes de mergulho dos bombeiros, da Marinha e de voluntários que ajudaram nas buscas com moto aquática.

As buscas começaram ainda na tarde de sábado, logo após o alerta às equipes do 2º Batalhão de Araguaína. A baixa visibilidade da água e a profundidade do rio dificultaram o trabalho dos mergulhadores, que retomaram a operação ao amanhecer.

A perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Tocantins está entre os estados brasileiros com maior incidência de raios, especialmente durante o período de chuvas intensas na região Norte.





