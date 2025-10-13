Notícias ao Minuto
Amigos morrem atingidos por raio enquanto pescavam no rio Tocantins

Murilo Vinhal e Idael Farias desapareceram após o barco em que pescavam ser atingido por um raio, no sábado (11), em Filadélfia (TO). Um terceiro ocupante sobreviveu com queimaduras leves e conseguiu nadar até a margem para pedir socorro

13/10/2025 06:32 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Brasil

Tocantins

Os corpos de dois homens que morreram após o barco em que estavam ser atingido por um raio foram encontrados na manhã deste domingo (12) no Rio Tocantins, nas proximidades do município de Filadélfia, no norte do estado.

 

As vítimas foram identificadas como Murilo Vinhal e Idael Farias, amigos que pescavam na região desde o sábado (11), quando o acidente ocorreu. Um terceiro ocupante da embarcação, professor e amigo dos dois, sobreviveu à descarga elétrica, conseguiu nadar até a margem e pedir socorro. Ele sofreu queimaduras leves e está em estado estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram localizados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade e três quilômetros abaixo da cidade de Filadélfia. O resgate envolveu equipes de mergulho dos bombeiros, da Marinha e de voluntários que ajudaram nas buscas com moto aquática.

As buscas começaram ainda na tarde de sábado, logo após o alerta às equipes do 2º Batalhão de Araguaína. A baixa visibilidade da água e a profundidade do rio dificultaram o trabalho dos mergulhadores, que retomaram a operação ao amanhecer.

A perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Tocantins está entre os estados brasileiros com maior incidência de raios, especialmente durante o período de chuvas intensas na região Norte.
 
 

Diane Keaton: site divulga detalhes da ligação feita ao 911 nos EUA

Diane Keaton: site divulga detalhes da ligação feita ao 911 nos EUA

A ligação para o serviço de emergência foi feita na manhã de sábado (11), após Diane Keaton ser encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram reanimar a atriz

Notícias ao Minuto | 06:16 - 13/10/2025


 

