Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia, e piloto sobrevive

© Divulgação / CBMGO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã desta segunda-feira (13) em Goiânia. Piloto era o único ocupante da aeronave e sobreviveu com ferimentos leves.

Uma testemunha que chamou o resgate afirmou que o homem que pilotava a aeronave tinha "aproximadamente 60 anos" e estava sentado ao lado de fora do avião, somente com escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.

Há vazamento de combustível e a ocorrência está em andamento. O CBMGO não informou se outras pessoas que estavam em solo ficaram feridas com o acidente.

Acidente aconteceu na rua 24, no Setor Santos Dumont, bairro que fica a cerca de 20 km do aeroporto da capital. Não há informações sobre de onde o avião partiu ou para onde ele iria.