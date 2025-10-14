Notícias ao Minuto
Incêndio no Paraná causa apagão em ao menos oito estados do país

Incêndio em subestação no Paraná provoca apagão em vários estados do país. Falha em reator da subestação de Bateias causou desligamento do sistema e cortes de energia em regiões de todas as cinco regiões, com normalização completa por volta das 2h30 desta terça-feira

14/10/2025 08:35 ‧ há 55 minutos por Folhapress

(FOLHAPRESS) - Um incêndio em reator da subestação de Bateias, no Paraná, à 0h32 desta terça (14), desligou toda a instalação, provocando apagões em vários estados do país, em todas as regiões.

 

Há relatos de moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.

Em alguns casos foi notada uma queda de apenas alguns minutos da energia elétrica. Em outros, as ruas e os imóveis ficaram até 20 minutos sem luz.

Em São Paulo, o apagão afetou 937 mil clientes da Enel.

Segundo o Ministério das Minas e energia, o retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada e o sistema voltou ao normal até a 1h30 nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e por volta das 2h30 na região Sul.

Está programada para hoje reunião preliminar com os principais agentes envolvidos para identificar as causas. O ONS (Operador Nacional do Sistema) deve divulgar informações sobre o problema até sexta (17).

A Enel informou, na manhã desta terça, que a interrupção de energia foi causada pela atuação do Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga), de responsabilidade do ONS (Operador Nacional do Sistema).

"O procedimento de corte de carga, conhecido como Erac, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN (Sistema Interligado Nacional), para proteger o sistema elétrico.

Em oito minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado", diz a nota.

No Rio, a interrupção de energia afetou onze estações da Light, o que deixou 450 mil imóveis sem energia elétrica nas zonas norte e oeste da cidade e na Baixada Fluminense.

A Light também informou que o apagão foi causado por um Erac, "devido a contingência no SIN". O fornecimento voltou ao normal pouco depois da 1h.

 

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 23h32 de segunda-feira (13) ocorreu uma "perturbação no SIN", interrompendo o fornecimento de energia em bairros de Manaus, Parintins e Itacoatiara.

Pouco depois da meia-noite houve a autorização do SIN para início do processo de normalização do sistema.

Em Santo André, no ABC paulista, moradores publicaram vídeos de bairros sem luz no início da madrugada. O mesmo ocorreu em regiões do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, a Ilha do Governador e a Baixada Fluminense.

"Participamos da falta de luz nacional", escreveu no X (ex-Twitter) uma moradora de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

