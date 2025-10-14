Notícias ao Minuto
Apagão deixa parte de SP sem água nesta terça-feira (14)

O problema atinge parte da zona norte da capital paulista, além dos bairros de Cangaíba, Jardim Popular, Mooca, Brás, Cursino, Vila Alpina, na zona leste; Jabaquara, na zona sul; e Vila Romana, na zona oeste além de parte da zona norte

14/10/2025 18:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Abastecimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apagão que atingiu todos os estados do país nesta terça-feira (14) também causou transtornos no abastecimento de água na cidade e na região metropolitana de São Paulo.

 

De acordo com a Sabesp, o problema atinge parte da zona norte da capital paulista, além dos bairros de Cangaíba, Jardim Popular, Mooca, Brás, Cursino, Vila Alpina, na zona leste; Jabaquara, na zona sul; e Vila Romana, na zona oeste além de parte da zona norte. Na Grande São Paulo, o abastecimento ficou comprometido em Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos.
O apagão foi causado por um incêndio em um reator do sistema de transmissão da subestação de Bateias, no município de Campo Largo (PR), à 0h32 desta terça.

O acidente desligou toda a instalação, provocando apagões nas cinco grandes regiões do país.

Em comunicado divulgado pela manhã, a Sabesp afirmou que a falta de energia atingiu a Estação Elevatória Santa Inês, que bombeia água do Cantareira para a estação de tratamento de água.

"A energia foi restabelecida, mas o fornecimento de água está em recuperação e deve estar normalizado até a manhã desta quarta-feira (15). Por isso, a Companhia recomenda o uso consciente de água."

De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), os principais estados afetados foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, mas houve interrupção de energia em todas as unidades federativas do país.

O ONS afirmou que, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O sistema voltou ao normal em até uma hora e meia nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e por volta de duas horas e meia depois do ocorrido na região Sul.

