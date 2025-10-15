Mortes de motociclistas aumentam na cidade de São Paulo em setembro

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de motociclistas aumentou na cidade de São Paulo quando se compara a quantidade de óbitos no mês passado e setembro de 2024.

Segundo dados disponibilizados pelo Infosiga (sistema estadual que mede a violência no trânsito), na tarde desta quarta-feira (15), 50 motociclistas morreram no trânsito paulistano em setembro de 2025 contra 39 no mesmo mês do ano passado, uma alta de 28,2%.

Na evolução do ano, o número de motociclistas mortos igualmente subiu, já que em agosto também foram 39 casos.

O número em setembro é o maior de todo o ano, conforme o Infosiga.

No acumulado dos sete primeiros meses dos dois anos comparados, o aumento foi de 2,3% -353 contra 361 óbitos de pessoas envolvidas em sinistros com motos, respectivamente.

No geral de todo o trânsito do município, os números apresentaram uma estabilidade. Na comparação entre os dois meses de setembro, foram 95 óbitos em 2024 contra 93 em 2025 (-2,1%).

No acumulado de janeiro a setembro, houve redução de 2,3% (785 óbitos contra 767 entre os dois anos comparados) -no caso dos pedestres, porém, houve pequena alta de 0,7%, de 291 a 293 mortes.

Na soma de todos os registros no estado, subiu o número de motociclistas mortos no acumulado de janeiro a setembro. Foram 1932 casos em 2024 contra 1988 nos sete primeiros meses do ano passado (2,9% a mais).

Na comparação entre os meses de setembro, porém, houve queda de 7,1%, com 221 contra 205 óbitos, respectivamente.

No geral de todo o trânsito no estado, a diminuição entre os meses de setembro foi de 5,7% e no acumulado dos sete primeiros meses dos dois anos, de 0,6%.

Subiu, entretanto, o registro de ciclistas mortos na comparação entre os meses de setembro, com 13,3% a mais.

No início do mês, o DetranSP (Departamento de Trânsito de São Paulo), responsável pelo sistema de dados, lançou uma campanha para tentar diminuir a violência viária, principalmente contra motociclistas que trafegam em vias urbanas e rodovias.

Com o tema "Não corra. A velocidade não perdoa", a campanha tem como alvo principal o excesso de velocidade.

"A iniciativa é uma resposta direta ao atual cenário da segurança viária no estado, que em 2024 registrou cerca de 2.630 mortes no trânsito envolvendo motociclistas - aumento de 12% em relação a 2023", afirma o Detran.

A campanha foi desenvolvida em parceria com a Iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, com apoio técnico da ONG Vital Strategies.

Um estudo realizado pela Unidade Internacional de Pesquisas em Lesões, da Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a USP (Universidade de São Paulo), mostrado em primeira mão pela Folha de S.Paulo, apontou que 4 em cada 10 motociclistas da cidade de São Paulo trafegam em excesso de velocidade.

O levantamento, com dados coletados em novembro do ano passado, aponta que 43% das motos estavam acima da velocidade permitida na via monitorada.

O percentual, o maior desde 2021 -quando o estudo passou a ser feito-, foi considerado muito alto pelos pesquisadores.

