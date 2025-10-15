Notícias ao Minuto
Brasil confirma 41 casos e 8 mortes por intoxicação com metanol

Além das seis mortes confirmadas em São Paulo, duas foram confirmadas em Pernambuco, conforme o Ministério da Saúde; desde a criação da força-tarefa voltada ao combate à adulteração e falsificação de bebidas alcoólicas, 58 pessoas foram presas

© <p>Shutterstock</p>

Folhapress
15/10/2025 21:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil chegou a 41 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (15).

 

Outros 469 casos foram descartados nacionalmente. Além das seis mortes confirmadas em São Paulo, duas foram confirmadas em Pernambuco, conforme a pasta.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil. São 33, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgado na tarde desta quarta-feira (15). Ao todo, o estado contabiliza outros 57 casos em investigação e seis mortes registradas. O estado concentra 60,81% das notificações.

Dentre os óbitos, há três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; um homem de Osasco, 23 anos, e um homem de 37 anos de Jundiaí, confirmada pela Prefeitura nesta quarta.

Além dos 33 casos em São Paulo, há quatro no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul. É o primeiro boletim com confirmações em Pernambuco.

Dentre os casos em investigação, há seis no Rio de Janeiro, quatro no Mato Grosso do Sul, três no Piauí, três no Rio Grande do Sul, um em Alagoas, um em Goiás e um no Paraná.

Segundo o governo paulista, a Polícia Civil realizou nesta quarta a destruição de mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital. O material, que somava cerca de sete toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa especializada em reciclagem após autorização judicial.

Desde a criação da força-tarefa voltada ao combate à adulteração e falsificação de bebidas alcoólicas, 58 pessoas foram presas.

SUS ganha doação de 11 mil frascos de etanol para tratamento contra metanol

SUS ganha doação de 11 mil frascos de etanol para tratamento contra metanol

O etanol farmacêutico atua como antídoto em casos de intoxicação por metanol; casos registrados associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas começaram a surgir no Brasil no último mês

Folhapress | 17:24 - 15/10/2025

