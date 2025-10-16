Notícias ao Minuto
Procurar

Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial em Mato Grosso

O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi filmado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial. O caso viralizou nas redes sociais e levou a Diocese de Diamantino a abrir uma investigação canônica sobre sua conduta

Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial em Mato Grosso

© Reprodução X

Notícias ao Minuto
16/10/2025 06:33 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Brasil

Mato Grosso

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, no Mato Grosso, foi flagrado na segunda-feira (13) dentro da casa paroquial com a noiva de um fiel. O caso foi registrado em vídeo pelo próprio noivo, que arrombou a porta do local após desconfiar da situação. As imagens viralizaram nas redes sociais, e o padre passou a ser alvo de investigação da Diocese de Diamantino.

 

De acordo com a imprensa local, o homem havia dito à noiva que viajaria, mas retornou de surpresa à residência paroquial, onde encontrou o padre e a mulher. No vídeo, ele força a entrada no quarto e no banheiro, após o religioso se recusar a abrir a porta. O registro mostra o momento em que a mulher é encontrada escondida debaixo do lavatório.

A Diocese de Diamantino confirmou a abertura de uma investigação canônica para apurar a conduta do padre Luciano Braga Simplício. “Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, informou a instituição em nota oficial.

Um áudio que circula nas redes sociais, atribuído ao padre, mostra o religioso tentando se justificar. Ele afirma que a mulher havia pedido para usar o quarto externo da casa paroquial para tomar banho e trocar de roupa, após trabalhar na igreja durante a manhã.

“Ela brincou dizendo que ia dormir ali, e eu falei para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha, o noivo tinha viajado. Eu estava tomando banho e ouvi alguém batendo forte na porta. Pensei até que fosse um assalto, mas era ele. Não houve nada entre nós”, diz a voz atribuída ao padre.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e gerou constrangimento na comunidade local. A diocese não informou prazo para a conclusão da investigação.

Amigos morrem atingidos por raio enquanto pescavam no rio Tocantins

Amigos morrem atingidos por raio enquanto pescavam no rio Tocantins

Murilo Vinhal e Idael Farias desapareceram após o barco em que pescavam ser atingido por um raio, no sábado (11), em Filadélfia (TO). Um terceiro ocupante sobreviveu com queimaduras leves e conseguiu nadar até a margem para pedir socorro

Notícias ao Minuto | 06:32 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

2

economia

Horário de Verão

Governo avalia cenário energético antes de decidir sobre horário de verão

3

lifestyle

Bactérias

Sabe qual é o item com mais bactérias do seu WC? Vai ficar surpreendido!

4

brasil

Mato Grosso

Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial em Mato Grosso

5

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS e do Pasep nesta quarta (15)

6

fama

Lucas Leto

Lucas Leto revela que decepção amorosa deu origem ao sobrenome artístico

7

fama

Diane Keaton

Família revela a causa da morte da atriz Diane Keaton aos 79 anos

8

politica

MICHELLE-BOLSONARO

Michelle Bolsonaro ironiza ação de Lindbergh Farias na PGR: "Me ama"

9

tech

Celular

Como deixar seu celular antigo mais rápido sem gastar dinheiro

10

esporte

Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo bate recorde histórico nas eliminatórias da Copa