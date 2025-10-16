Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial em Mato Grosso

© Reprodução X

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, no Mato Grosso, foi flagrado na segunda-feira (13) dentro da casa paroquial com a noiva de um fiel. O caso foi registrado em vídeo pelo próprio noivo, que arrombou a porta do local após desconfiar da situação. As imagens viralizaram nas redes sociais, e o padre passou a ser alvo de investigação da Diocese de Diamantino.

De acordo com a imprensa local, o homem havia dito à noiva que viajaria, mas retornou de surpresa à residência paroquial, onde encontrou o padre e a mulher. No vídeo, ele força a entrada no quarto e no banheiro, após o religioso se recusar a abrir a porta. O registro mostra o momento em que a mulher é encontrada escondida debaixo do lavatório.

A Diocese de Diamantino confirmou a abertura de uma investigação canônica para apurar a conduta do padre Luciano Braga Simplício. “Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, informou a instituição em nota oficial.

Um áudio que circula nas redes sociais, atribuído ao padre, mostra o religioso tentando se justificar. Ele afirma que a mulher havia pedido para usar o quarto externo da casa paroquial para tomar banho e trocar de roupa, após trabalhar na igreja durante a manhã.

“Ela brincou dizendo que ia dormir ali, e eu falei para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha, o noivo tinha viajado. Eu estava tomando banho e ouvi alguém batendo forte na porta. Pensei até que fosse um assalto, mas era ele. Não houve nada entre nós”, diz a voz atribuída ao padre.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e gerou constrangimento na comunidade local. A diocese não informou prazo para a conclusão da investigação.