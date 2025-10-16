Inscrições para concurso da Controladoria-Geral de SP vão até 16h desta quinta; saiba como participar

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - As inscrições para o concurso da CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) terminam às 16h desta quinta-feira (16). São 200 vagas para auditor estadual de controle com salário inicial de R$ 17.850.

Quem quiser participar da seleção deve se inscrever no site da banca FGV Conhecimento e pagar a taxa de R$ 170. É preciso ter diploma de nível superior (bacharelado ou licenciatura) em qualquer área de conhecimento.

As provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório e aplicadas na cidade de São Paulo, estão previstas para o dia 14 de dezembro, nos turnos da manhã (das 8h às 12h30) e tarde (das 15h30 às 20h).

Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência. Candidatos PPI (pretos, pardos ou indígenas) terão direito a pontuação diferenciada, com base em uma fórmula que considera a pontuação média da ampla concorrência e dos demais concorrentes PPI. É preciso manifestar a autodeclaração ao fazer a inscrição.

*

COMO POSSO ME INSCREVER NO EDITAL CGE-SP?

1 - Acesse o site https://conhecimento.fgv.br/concursos/cgesp2025

2 - Clique no requerimento de inscrição que será exibido

3 - Preencha e envie o formulário com as informações solicitadas

4 - Pague o boleto bancário gerado automaticamente até as 16h do dia 17 de outubro

5 - Guarde o comprovante de inscrição, que poderá ser baixado no site da banca

VEJA A DIVISÃO DE ESPECIALIDADES

As vagas serão divididas entre as seguintes áreas de atuação:

Área - Ampla Concorrência - PcD - Total

Auditoria - 66 - 4 - 70

Contabilidade pública e finanças - 9 - 1 - 10

Correição e combate à corrupção - 47 - 3 - 50

Obras e concessões - 9 - 1 - 10

Tecnologia da informação - 57 - 3 - 60

Também será preciso manifestar, no momento da inscrição, a qual área o candidato pretende concorrer, considerando que as provas objetivas terão diferentes distribuições de questões com base na especialidade.

Número de questões, pré-requisitos, critérios de avaliação e fatores eliminatórios podem ser consultados ao baixar o edital completo neste link. Os locais para realização da prova também serão divulgados lá.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Período de inscrições - 16h de 15 de setembro até 16h de 16 de outubro

Prazo máximo para pagar a taxa de inscrição - 16h de 17 de outubro

Data provável para realização das provas objetiva e discursiva - 14 de dezembro