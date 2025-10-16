Notícias ao Minuto
Inscrições para concurso da Controladoria-Geral de SP vão até 16h desta quinta; saiba como participar

As inscrições para o concurso da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo terminam às 16h desta quinta-feira (16). O processo seletivo oferece 200 vagas para auditor estadual de controle, com salário inicial de R$ 17.850. As provas estão previstas para o dia 14 de dezembro, em São Paulo

© Shutterstock

Folhapress
16/10/2025 13:45 ‧ há 2 horas por Folhapress

Brasil

Controladoria-Geral de SP

(FOLHAPRESS) - As inscrições para o concurso da CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) terminam às 16h desta quinta-feira (16). São 200 vagas para auditor estadual de controle com salário inicial de R$ 17.850.

 

Quem quiser participar da seleção deve se inscrever no site da banca FGV Conhecimento e pagar a taxa de R$ 170. É preciso ter diploma de nível superior (bacharelado ou licenciatura) em qualquer área de conhecimento.

As provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório e aplicadas na cidade de São Paulo, estão previstas para o dia 14 de dezembro, nos turnos da manhã (das 8h às 12h30) e tarde (das 15h30 às 20h).

Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência. Candidatos PPI (pretos, pardos ou indígenas) terão direito a pontuação diferenciada, com base em uma fórmula que considera a pontuação média da ampla concorrência e dos demais concorrentes PPI. É preciso manifestar a autodeclaração ao fazer a inscrição.
COMO POSSO ME INSCREVER NO EDITAL CGE-SP?

1 - Acesse o site https://conhecimento.fgv.br/concursos/cgesp2025
2 - Clique no requerimento de inscrição que será exibido
3 - Preencha e envie o formulário com as informações solicitadas
4 - Pague o boleto bancário gerado automaticamente até as 16h do dia 17 de outubro
5 - Guarde o comprovante de inscrição, que poderá ser baixado no site da banca

VEJA A DIVISÃO DE ESPECIALIDADES

As vagas serão divididas entre as seguintes áreas de atuação:
Área - Ampla Concorrência - PcD - Total
Auditoria - 66 - 4 - 70
Contabilidade pública e finanças - 9 - 1 - 10
Correição e combate à corrupção - 47 - 3 - 50
Obras e concessões - 9 - 1 - 10
Tecnologia da informação - 57 - 3 - 60

Também será preciso manifestar, no momento da inscrição, a qual área o candidato pretende concorrer, considerando que as provas objetivas terão diferentes distribuições de questões com base na especialidade.

Número de questões, pré-requisitos, critérios de avaliação e fatores eliminatórios podem ser consultados ao baixar o edital completo neste link. Os locais para realização da prova também serão divulgados lá.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Período de inscrições - 16h de 15 de setembro até 16h de 16 de outubro
Prazo máximo para pagar a taxa de inscrição - 16h de 17 de outubro
Data provável para realização das provas objetiva e discursiva - 14 de dezembro

