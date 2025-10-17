Notícias ao Minuto
Ambientalistas e cientistas pedem medidas urgentes para salvar o Pantanal

Organizações e cientistas apelam aos líderes mundiais por medidas imediatas para proteger áreas úmidas, como o Pantanal, que já perdeu mais de 60% da superfície de água. Relatório apresentado em Brasília alerta que esses ecossistemas desaparecem três vezes mais rápido que as florestas

© Shutterstock

17/10/2025 06:12 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Brasil

Pantanal

Ambientalistas, cientistas, políticos e organizações não governamentais lançaram um apelo global para que os líderes mundiais que participarão da COP30 adotem medidas urgentes de proteção às áreas úmidas, com destaque para o Pantanal, o maior bioma alagável do planeta.

 

O pedido foi formalizado em um manifesto apresentado na quarta-feira (15) durante a divulgação de um relatório da Fundação para a Justiça Ambiental (EJF), na Embaixada da União Europeia, em Brasília. “Unam-se, na COP30 e além, para colocar as áreas úmidas no centro da agenda climática global, garantindo que continuem sendo aliadas na luta contra a crise climática”, diz o documento.

A menos de um mês da abertura da conferência, que será realizada em Belém (PA), os signatários pedem que a conservação e a recuperação desses ecossistemas sejam prioridade na agenda da COP30. A embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, destacou que a comunidade internacional tem o dever de agir “com urgência e determinação”.

O diretor do Departamento de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Bráulio Dias, alertou para a situação crítica do Pantanal, que enfrenta níveis alarmantes de degradação. “Sem o pulso das águas, nós vamos perder o Pantanal. A manutenção dessas áreas úmidas no Brasil não está garantida”, afirmou.

O relatório da EJF reforça a gravidade do cenário. As áreas úmidas estão desaparecendo três vezes mais rápido que as florestas e, embora representem apenas 6% da superfície terrestre, concentram a maior parte do carbono armazenado no solo em todo o planeta. A fundação pede que os países assumam compromissos concretos de proteção e restauração desses ambientes, reconhecendo seu papel essencial no combate à crise climática.

Segundo dados oficiais do governo brasileiro, o Pantanal foi o bioma mais afetado por incêndios nas últimas quatro décadas, com 62% de sua área atingida pelo fogo. Apenas em 2024, o número de queimadas cresceu 157%, destruindo cerca de 2,2 milhões de hectares. O bioma também perdeu 61% da superfície de água em relação à média histórica.

Para os especialistas, a COP30 representa uma oportunidade decisiva para o Brasil demonstrar liderança climática e aproveitar o potencial do Pantanal e de outras áreas úmidas em prol das metas globais de preservação ambiental e sustentabilidade.

Na terça-feira (14), a vice-secretária-geral da ONU, Amina J. Mohammed, cobrou que os países que ainda não apresentaram metas de redução de emissões para 2035 o façam antes da cúpula, e destacou a necessidade de garantir recursos financeiros para as ações climáticas, especialmente nos países em desenvolvimento.

A conferência será inaugurada em 10 de novembro, em Belém, e reunirá delegações de 162 países. O encontro ocorrerá em meio a pressões para que as nações ricas cumpram as promessas de financiamento climático feitas há uma década, no Acordo de Paris, e até hoje não totalmente implementadas.

