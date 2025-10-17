Notícias ao Minuto
Procurar

SP tem 38 casos confirmados de intoxicação por metanol, e 369 suspeitas foram descartadas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que continuam confirmados seis óbitos no estado; dois óbitos estão em investigação nos municípios de São Paulo e Piracicaba

SP tem 38 casos confirmados de intoxicação por metanol, e 369 suspeitas foram descartadas

© <p>Shutterstock</p>

Folhapress
17/10/2025 22:11 ‧ há 39 minutos por Folhapress

Brasil

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo chegou a 38 casos confirmados de intoxicação por metanol e 44 em investigação de acordo com balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo desta sexta-feira (17). O total de casos descartados, após análises clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, subiu para 369.

 

Nesta sexta (17), a Polícia Civil cumpriu sete mandados em uma operação contra suspeitos de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas. A ação foi um desdobramento da operação realizada na semana passada que desmantelou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo.

Na ocasião, uma mulher apontada como responsável pela fábrica clandestina foi presa em flagrante. Nesta sexta, a polícia descobriu que familiares da suspeita também estão envolvidos no esquema.

Continuam confirmados seis óbitos no estado. Dentre as mortes, há três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo, um homem de Osasco, 23 anos, e um homem de 37 anos de Jundiaí.

Dois óbitos estão em investigação nos municípios de São Paulo e Piracicaba.

Na quinta-feira (16), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos responsável por um esquema de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas em uma adega na Vila Formosa, em Campinas.

Durante a ação, os policiais encontraram o estabelecimento em condições insalubres, com diversas bebidas vencidas, embalagens avariadas e fortes indícios de adulteração nos rótulos.

Segundo o governo de São Paulo, que mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento aos casos, 60 pessoas já foram presas, 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente e 23 estabelecimentos estão com inscrições estaduais suspensas. A gestão não informou os nomes dos locais interditados.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil. Há casos também no Paraná, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul.

Barroso decide votar pela descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação

Barroso decide votar pela descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação

Ministro deve dar voto favorável à interrupção da gravidez antes de se aposentar neste sábado (18); Barroso pediu sessão extraordinária para deixar registrada posição; placar fica com dois votos favoráveis e aguarda voto de demais magistrados

Folhapress | 16:24 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Palmeiras

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

2

fama

Luana Piovani

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

3

mundo

Myanmar

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

4

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

5

fama

MURILO-BENÍCIO

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

6

esporte

Fortunas

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

7

politica

Justiça

Gilmar e Fux trocam ofensas em embate tenso no STF; entenda

8

esporte

Michael Schumacher

Piloto Joey Mawson é acusado de estuprar enfermeira de Schumacher

9

fama

Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa no celular de fã durante peça

10

lifestyle

Demência

Primeiro sinal de demência não é a perda de memória diz especialista