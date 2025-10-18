Acidente com ônibus deixa mortos e feridos na BR-423, em Pernambuco

© Reprodução / X

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou ao menos 15 mortos e vários feridos na noite desta sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O veículo transportava mais de 30 passageiros, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Equipes da PRF, da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil foram acionadas e permaneceram no local durante toda a noite.

Imagens enviadas à TV Globo mostram o ônibus tombado na pista, enquanto ambulâncias se deslocavam rapidamente para o atendimento das vítimas. O veículo teria saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste pernambucano. No momento do acidente, retornava para a Bahia, em um trecho conhecido como Serra dos Ventos, uma área de curvas acentuadas e declives.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 20h. Foram enviadas cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional. O trabalho de retirada das vítimas e estabilização do veículo se estendeu por várias horas.

O policial rodoviário federal Luciano Holanda, chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, informou que o ônibus era fretado por uma empresa de turismo e possuía autorização válida para o transporte. O grupo de passageiros havia viajado da Bahia até Pernambuco para realizar compras no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, um dos principais centros comerciais do Nordeste.

“Eles tinham um termo de autorização de fretamento vigente, ou seja, o ônibus estava regularizado para essa viagem específica”, explicou Holanda.

Os feridos foram levados para hospitais nas cidades de Paranatama, Iati e Garanhuns, mas ainda não há informações sobre a identidade das vítimas nem o estado de saúde delas. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente, que é considerado um dos mais graves já registrados na região nos últimos anos.

