Notícias ao Minuto
Procurar

Polícia prende mulher que admitiu gravidez falsa para pedir dinheiro no Paraná

A prisão, em flagrante, aconteceu depois que a equipe da emissora foi informada que a mulher não possuía registros de exames, gestação ou cirurgia agendada.

Polícia prende mulher que admitiu gravidez falsa para pedir dinheiro no Paraná

© iStock

Folhapress
18/10/2025 13:12 ‧ há 51 minutos por Folhapress

Brasil

Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na terça-feira (14), em Ribeirão do Pinhal, no norte do Paraná, uma mulher que pediu doações em um programa de rádio alegando estar grávida de sete meses e com câncer de mama.

 

A prisão, em flagrante, aconteceu depois que a equipe da emissora foi informada que a mulher não possuía registros de exames, gestação ou cirurgia agendada.

Para pedir ajuda, ela alegou que precisava ser submetida a uma cirurgia cesariana de emergência em Curitiba.

Os profissionais de rádio fizeram uma transmissão ao vivo e conseguiram arrecadar, por meio de transferências bancárias, R$ 2,6 mil para contribuir com a suposta campanha de solidariedade.

"Ela foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos e confessou que não estava grávida e nem com câncer de mama, sendo que o dinheiro arrecadado teria sido transferido a um traficante, para pagamento de uma dívida de drogas", disse a delegada Keyane Angélica Harshe.

A mulher foi autuada em flagrante por estelionato e levada ao sistema penitenciário.

Leia Também: Padre é flagrado com noiva de fiel! Vídeo viraliza e vira caso de polícia

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Santos

'Lenda' brasileira arrasa Neymar: "Não serve como exemplo para ninguém"

2

economia

EUA x China

Veja como a China encontrou o 'ponto fraco' de Trump

3

fama

Climão

Globo se desculpa com a Band após piada de William Bonner; entenda

4

mundo

EUA

George Santos deixa prisão nos EUA após 'perdão' de Trump

5

brasil

Vídeo

Padre é flagrado com noiva de fiel! Vídeo viraliza e vira caso de polícia

6

fama

PENSÃO-ALIMENTÍCIA

Léo Pereira vence processo e Tainá Militão é condenada a pagar R$ 200 mil

7

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

8

mundo

EUA

Homem é indiciado após filha morrer dentro de carro enquanto ele bebia

9

esporte

Arábia Saudita

Jorge Jesus arriscou falar inglês e o momento já se tornou viral; assista

10

justica

Crime

Empresário multinacional é assassinado e filho é o principal suspeito