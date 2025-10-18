Polícia prende mulher que admitiu gravidez falsa para pedir dinheiro no Paraná

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na terça-feira (14), em Ribeirão do Pinhal, no norte do Paraná, uma mulher que pediu doações em um programa de rádio alegando estar grávida de sete meses e com câncer de mama.

A prisão, em flagrante, aconteceu depois que a equipe da emissora foi informada que a mulher não possuía registros de exames, gestação ou cirurgia agendada.

Para pedir ajuda, ela alegou que precisava ser submetida a uma cirurgia cesariana de emergência em Curitiba.

Os profissionais de rádio fizeram uma transmissão ao vivo e conseguiram arrecadar, por meio de transferências bancárias, R$ 2,6 mil para contribuir com a suposta campanha de solidariedade.

"Ela foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos e confessou que não estava grávida e nem com câncer de mama, sendo que o dinheiro arrecadado teria sido transferido a um traficante, para pagamento de uma dívida de drogas", disse a delegada Keyane Angélica Harshe.

A mulher foi autuada em flagrante por estelionato e levada ao sistema penitenciário.

