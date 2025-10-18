Padre é flagrado com noiva de fiel! Vídeo viraliza e vira caso de polícia

© Redes sociais/Reprodução

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), ao lado da noiva de um fiel dentro da casa paroquial. As imagens, registradas no último domingo (12), geraram forte repercussão na cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, a 392 km de Cuiabá, e motivaram o afastamento imediato do sacerdote de suas funções.

No vídeo, é possível ver o momento em que alguns homens arrombam a porta do quarto e do banheiro da casa paroquial após o padre se recusar a abri-las. Em seguida, a mulher aparece chorando embaixo da pia do banheiro. O episódio circulou amplamente nas redes sociais e mobilizou a comunidade local.

Em um áudio divulgado junto às imagens, o padre nega qualquer envolvimento amoroso com a jovem. Ele afirma que ela apenas pediu permissão para usar o quarto e tomar banho, negando qualquer irregularidade.

A Diocese de Diamantino, responsável pela paróquia, informou em nota que iniciou uma investigação canônica para apurar a conduta do padre.

“Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas previstas no Direito Canônico estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, diz o comunicado oficial.

Com o afastamento, as celebrações religiosas continuam sendo realizadas normalmente, agora conduzidas pelo padre Pedro Hagassis, de 76 anos, que foi ordenado presbítero em janeiro de 2011. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida também desativou suas redes sociais após a ampla repercussão do caso.

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de terem vazado o vídeo e divulgado as imagens da jovem.

De acordo com o Código de Direito Canônico, promulgado pelo papa João Paulo II em 1983, sacerdotes do rito latino devem observar o celibato e não podem manter relações afetivas ou sexuais. O descumprimento desse compromisso é considerado uma infração grave, que pode afetar tanto a credibilidade do padre quanto a imagem da Igreja Católica diante da comunidade.

A Diocese informou que, até a conclusão das investigações, o padre Luciano permanecerá afastado de todas as atividades religiosas e pastorais. Enquanto isso, a comunidade de Nova Maringá segue acompanhando o caso, que continua sendo um dos assuntos mais comentados da região.

