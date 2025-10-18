Polícia acha mais de 12 crânios e ossos humanos em apartamento de São Paulo

© DR

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Mlilitar paulista encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um aptamento na rua Guarará, Jarim Paulista, zona oeste de São Paulo.

De acordo coma PM, o imóvel pertencia a um homem que morreu na úiltima segunda-feira (13).

Uma caixa ainda lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia.

A suspeita, conforme a polícia, é que os restos mortais tenham sido subtraídos ilegalmente de cemitérios da cidade.

A ocorrência será apresentada no 78º Distrito Policial.

