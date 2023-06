Janja cobra promessa de Chris Martin e convida Coldplay para COP30 em Belém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja Lula da Silva usou as redes sociais para convidar a banda Coldplay para participar da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontecerá em Belém, Pará.

"Hi, Chris!". É assim que a primeira-dama começa o vídeo divulgado em seus perfis. "Olha, você lembra que a gente esteve juntos com o presidente Lula lá no Rio de Janeiro e você disse que, se a COP30 fosse confirmada no Brasil, você ia estar conosco. Você e o Coldplay."

"Então, olha só onde eu tô, em Belém do Pará. A COP30 foi confirmada aqui em novembro de 2025. A gente vai estar esperando vocês aqui. O Brasil está muito feliz em sediar este evento, vai ser lindo, vocês vão conhecer a Amazônia e a população que mora na Amazônia de pertinho. A gente vai estar esperando vocês. Um grande beijo", diz Janja.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conheceu o cantor Chris Martin, líder do Coldplay, em março deste ano, quando a banda fez mais de dez apresentações em solo brasileiro. A ONG Global Citizen também participou do encontro, no qual, segundo Lula, o convite ao Coldplay foi feito e meio ambiente e a proteção da Amazônia foram assuntos debatidos.

O presidente esteve neste sábado em Belém para assinar a ordem de serviço da construção do Porto Futuro 2, uma das obras anunciadas pelo governo federal para o evento em 2025. Na visita à cidade, defendeu a preservação da Amazônia e falou sobre os preparativos para a COP30.