James Cameron mergulhou 33 vezes para ver destroços do navio Titanic

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Cameron, diretor de Titanic, mergulhou 33 vezes para ver os destroços do navio no Oceano Atlântico. Um submarino que levava turistas para a região está desaparecido.

O cineasta falou sobre a experiência em fevereiro durante uma entrevista à rede norte-americana CBS.

"Me sinto muito ligado à história [do Titanic], depois de ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica. Digo sempre como é frágil. Você acha que o entende até se aproximar e ver que tem muito mais complexidade na história", disse.

Cameron defende a comercialização de itens recuperados do navio, mas que a estrutura seja preservada. "Eles precisam financiar essas coleções de alguma forma. Precisam financiar suas viagens ao redor do mundo, colocando-as em exposição. Acho que quando você as vende, e elas vão para um local privado e nunca mais são vistas, ultrapassam o limite."

O longa-metragem é um dos mais caros da história do cinema -e o terceiro mais rentável de todos os tempos. O filme marcou a cultura pop com cenas clássicas.

O QUE ACONTECEU:

Um submarino que levava turistas para ver os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico, no domingo (18).

A Guarda Costeira de Boston (EUA) confirmou a realização de uma operação de busca.

Estima-se que o Titan tenha um estoque de 70 a 96 horas de oxigênio. Havia cinco pessoas a bordo do submarino.

Leia Também: Quem são os 5 passageiros a bordo do submarino turístico desaparecido?