Filha de Charlie Sheen faz conta no OnlyFans para 'incomodar o pai' e fatura R$ 380 mil por mês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha do ator Charlie Sheen, Sami, está causando discórdia em casa com os pais por conta de suas publicações no OnlyFans. Após anunciar o lançamento de seu perfil no site de conteúdo adulto, em julho de 2022, Sami tem se descrito como uma "profissional do sexo" e que vem faturando US$ 80 mil por mês (cerca de R$ 320 mil). As informações são da revista People.

De acordo com a apuração da publicação, a mãe Denise tem apoiado Sami, já que posou para a Playboy no passado. "O OnlyFans é somente uma versão moderna disso", teria dito ela. Além disso, a principal afirmação da fonte da People é que Sami criou o perfil no OnlyFans "somente para incomodar o pai".

Em entrevista ao E!, o ator falou que "não tolera a decisão da filha, mas que não tem como evitar". "Insisto para que ela seja elegante, criativa e não sacrifique sua integridade. Ela tem 18 anos e mora com a mãe. Isso não aconteceu sob o meu teto", completou ele.

À People, Denise disse que tem confiado no julgamento da filha e em suas próprias escolhas. Mais recentemente, Sami compartilhou uma imagem brindando quase um ano de presença no OnlyFans. "Sou muito grata aos meus inscritos", escreveu.

Leia Também: Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone