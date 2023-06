Advogado de Rose Miriam confirma carta de viúva sobre sexualidade de Gugu

(FOLHAPRESS) - O advogado de Rose Miriam e das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Nelson Willians, confirmou a veracidade de uma suposta carta da viúva ao apresentador que circula nas redes sociais. Publicada inicialmente pelo site Em Off, o documento foi repudiado por Willians em nota oficial enviada à reportagem, na tarde desta quinta-feira (22).

"Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída", explica um trecho da nota oficial.

Além disso, o documento da defesa de Rose narra que o casal entrou em crise conjugal logo após esta carta. Ela teria se mudado para o Rio a fim de resguardar a família. "Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011", completa a nota.

A nota também indica que, nessa época, "Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo e tentou o suicídio, sendo internada no Hospital Albert Einstein". "E, novamente, o advogado Nelson Wilians chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos. Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital.

Como já dito, foi nesse período que ele fez o testamento e o contrato para que ela cuidasse dos filhos. O que reforça a tese do advogado Nelson Wilians. Ela assinou, conforme depoimento de médicos, sob efeito de medicamentos. Portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios", alega.

Os dois, passado esse período turbulento e sessões de terapia de ambos, Rose teria "convencido Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando (EUA), cidade que Gugu mais gostava."

No início desta quinta-feira, o portal Em Off disponibilizou uma carta que teria sido escrita por Rose Miriam em que ela sabe sobre a sexualidade do apresentador. "Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!", diz a carta.

Leia Também: Sem herança, viúva de Gugu ficou com pensão de R$ 47 mil e mansão em Alphaville