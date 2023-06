Jennifer Lawrence foi rejeitada para viver Bella em 'Crepúsculo' e quase recusou papel em 'Jogos Vorazes'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A renomada atriz Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar, revelou recentemente que esteve prestes a ingressar em outra franquia antes de alcançar o auge de sua fama com "Jogos Vorazes". Durante uma entrevista em um podcast, Jennifer compartilhou que fez uma audição para o papel de Bella Swan em "Crepúsculo", que foi originalmente interpretado por Kristen Stewart, mas foi rejeitada.

"Eu fiz um teste para 'Crepúsculo'", disse ela no podcast The Rewatchables. "Eles me rejeitaram imediatamente. Nem mesmo recebi um retorno. Mas minha vida teria sido completamente diferente. Eu consegui o papel em 'Jogos Vorazes' apenas um ano depois".

No entanto, com receio de ficar associada a uma única personagem e de ser estereotipada, a atriz decidiu dedicar-se a outros projetos e quase recusou o papel de Katniss Everdeen. "Quase não aceitei Jogos Vorazes porque, depois do sucesso de Crepúsculo, eu vi o quão fervorosos eram os fãs", explicou.

"Eu presumi que ['Jogos Vorazes'] teria a mesma fama que 'Crepúsculo', e isso não era algo que eu tinha em mente. Nunca desejei ser a pessoa mais famosa do planeta. Essa não era a vida que eu tinha imaginado para mim", afirmou.

Apesar disso, ao ser questionada se ela consideraria reprisar o papel de Katniss na franquia, não restam dúvidas: ela voltaria "100%".

