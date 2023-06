Gkay diz não se sentir respeitada no meio artístico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gkay, 30, disse que ainda não conseguiu estabelecer seu nome no meio artístico das influenciadoras digitais porque sente que precisa ser mais respeitada.

A influenciadora e atriz abordou o assunto em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", comandado pela personagem homônima, que também é influencer.

Na ocasião, Gkay explicou que no começo da carreira as postagens que fazia com as marcas eram por permuta, sem lucrar financeiramente. A famosa também contou que sempre gostou de acompanhar as tendências fashion.

Ela citou como exemplos de personalidades desse universo da moda blogueiras como Thássia Naves, Camilia Coelho e Camila Coutinho. "Todas elas estão aí até hoje com uma carreira bem posicionada".

Em seguida, Gkay ponderou que a apresentadora do programa, Blogueirinha, ainda não tem uma carreira bem posicionada nesse meio "porque [precisa] está há anos no mercado, bem conceituada, respeitada". "Você ainda tem um caminho longo a percorrer", afirmou Gkay.

Blogueirinha então rebateu a atriz: "Você está há anos no mercado. Você é bem conceituada?"

"Não, não estou [conceituada]", disse Gkay.

"O que te falta, então?", quis saber a apresentadora.

"Respeito", afirmou Gkay.

Gkay se tornou nos últimos anos em uma das personalidades mais popular da internet no Brasil. Acompanhada por milhões de seguidores nas plataformas, a artista virou um ícone fashion das grandes marcas, além de fazer sucesso com a sua festa de aniversário, conhecida como "Farofa da Gkay", que reúne centenas de influenciadores das diferentes áreas para dias de festas.

