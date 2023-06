Morre Julian Sands, ator que desapareceu ao fazer trilha em janeiro, aos 65 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os restos mortais encontrados no Monte Baldy, nos arredores de Los Angeles, no último sábado (24) são do ator Julian Sands, que estava desaparecido desde janeiro. Após a confirmação, divulgada pela Hollywood Reporter, autoridades locais declararam o britânico morto aos 65 anos.

A família de Sands informou que ele estava desaparecido em 13 de janeiro, quando o ator não retornou de uma trilha nas montanhas de San Gabriel. Desde então, a polícia e voluntários vinham fazendo buscas na área, sem sucesso.

Uma investigação será coordenada pelo departamento de polícia de San Bernardino para descobrir o que causou a morte de Sands, que tinha experiência com trilhas. "As montanhas oferecem uma grande aventura, você pode sair para explorar por uma hora, um dia ou mesmo vários dias", disse ele em entrevista ao portal Thrive Global em maio de 2020.

"É sempre diferente e sempre fantástico. E, claro, eu acredito que atividade física e se manter em forma, para um ator, é importante. Então morar em Los Angeles -embora atores nunca morem de fato em um lugar, estão sempre viajando- te dá a oportunidade de ter um estilo de vida maravilhoso."

No cinema, o papel mais lembrado de Sands foi em "Uma Janela para o Amor", adaptação da obra de E.M. Forster lançada em 1985, em que cortejou a personagem de Helena Bonham Carter. Já em "Warlock: O Demônio", interpretou o filho do Diabo.

Também esteve em "Mistérios e Paixões", dirigido por David Cronenberg em 1991. Seu último trabalho finalizado, inédito no Brasil, foi em "Seneca: On the Creation of Earthquakes", estrelado por John Malkovich. Na TV, esteve nas séries "Dexter" e "Smallville".

