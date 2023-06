Kevin Spacey vai a julgamento por 12 acusações de abuso sexual nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kevin Spacey compareceu ao ao tribunal de Southwark Crown, em Londres, para responder a um total de 12 acusações de assédio sexual nesta quarta-feira (28).

O ator britânico, que nega os abusos que teriam sido cometidos entre 2001 e 2013, é conhecido pelas suas participações no filme "Beleza Americana", que lhe rendeu um Oscar de melhor ator, e na série "House of Cards".

De terno, camisa azul e gravata rosa, Spacey ficou diante de 14 membros do júri enquanto as acusações foram lidas no tribunal.

O juiz instruiu o júri a não ler, assistir ou ouvir reportagens da mídia e redes sociais sobre o caso, para que sua avaliação seja restrita às evidências apresentadas na corte. O caso foi adiado até sexta-feira (30).

Entre as acusações contra o ator, está a de estupro com penetração, que pode levar à punição máxima de prisão perpétua.

Em outubro de 2022, o ator foi declarado inocente em um processo civil no qual era acusado por abuso sexual por Anthony Rapp. O ator alega que tinha 14 anos quando o assédio teria ocorrido.

