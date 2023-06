Madonna foi encontrada inconsciente antes de ser levada ao hospital, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser levada às pressas para um hospital na cidade de Nova York no último sábado (24). A informação foi divulgada pelo site norte-americano PageSix.

Além disso, a publicação informa que a cantora ficou intubada por, pelo menos, uma noite antes de ter o duto removido.

O PageSix apurou também que a filha da artista pop, Lourdes Leon, 26, esteve ao seu lado durante todo o episódio. A cantora já estaria consciente e se recuperando.

Nesta quarta-feira (28), Guy Oseary, empresário de longa data de Madonna, compartilhou no Instagram que sua cliente "desenvolveu uma grave infecção bacteriana que resultou em vários dias de internação na UTI".

Embora uma fonte tenha informado ao PageSix que a Rainha do Pop já está "fora da UTI", Oseary explicou em sua postagem: "Ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa".

Com o ocorrido, o início da nova turnê mundial de Madonna foi adiado. As apresentações devem passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais a cantora vai tocar seus hits de 40 anos de carreira.

