Ator de 'Travessia' rebate ataque homofóbico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Acrízio, ator de 'Travessia' (Globo), foi alvo de críticas em suas redes sociais devido ao modo de se vestir.

Para ele, criticar a roupa da outra pessoa mostra certo egocentrismo de quem comenta. "É tão desnecessário! Eu gostaria que essas pessoas parassem de achar que o mundo gira em torno delas Me surpreendi muito com a quantidade de comentários egoístas e debochados, principalmente de mulheres. Parecia que eu estava fazendo algo que ferisse a integridade delas ou de suas famílias, ou como se a roupa mudasse em algo a sexualidade de alguém".

Guilherme diz que essa foi a primeira vez em que recebeu ataques tão agressivos. "Não me lembro de ter acontecido, mas acredito que isso está muito ligado ao fato de que meu público é bem segmentado. O problema acontece, infelizmente, quando acaba 'furando a bolha', que é quando começamos a ser vistos por outras pessoas e isso gera incômodo ou até mesmo uma ofensa para algumas pessoas. A verdade é que estamos reféns disso, já que ainda existe tanto preconceito escancarado. Isso é internet, né?!".

Apesar de ver sua carreira como ator caminhar, ele revela que sempre gostou do universo da moda. "Sempre gostei de moda. Cresci vendo a Xuxa e ela era um dos maiores ícones de moda dos anos 80. Além disso, acredito que tanto na minha profissão como ator quanto como DJ, a moda passa uma mensagem, seja em um personagem da dramaturgia ou brilhando em uma pista de dança".

Versatilidade nas roupas. "Uso cropped e calcinha nos meus looks e amo! Toda essa versatilidade do mundo fashion faz parte do meu dia, da minha vida! É importante estar antenado, principalmente quem trabalha com rede social. Além de nos trazer engajamento, também encontro grandes inspirações e referências para mim e para meu público".