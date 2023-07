Robert De Niro lamenta morte de neto de 19 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O neto de Robert De Niro, Leandro Rodriguez, morreu aos 19 anos e o ator de Hollywood ainda está traumatizado com a despedida. Em comunicado oficial ao Fox News, Robert falou sobre como está se sentindo neste momento.

"Estou profundamente angustiado pela partida do meu amado neto Leo. Agradecemos imensamente as condolências de todos. Pedimos que seja concedida privacidade para lamentar a perda de Leo", disse ele, no texto.

A filha mais velha de De Niro e mãe de Leandro, Drena De Niro, também expressou sua tristeza. "É com um choque e uma tristeza imensuráveis que nos despedimos do nosso amado filho Leo. Agradecemos o apoio e o amor demonstrados e pedimos que nos seja concedida privacidade neste momento para processar essa dor inconsolável", completa ela, em nota à Fox.

A morte de Leandro foi comunicada por Drena em post nas redes sociais nesta segunda-feira (3). A causa não foi divulgada.

