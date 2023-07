Filha de Robert De Niro fala sobre morte do filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Drena De Niro lamentou a perda do filho, Leandro, aos 19 anos. A filha de Robert De Niro fez um post no Instagram para destacar a dor que estava sentindo após a morte do filho.

Agradecimento às mensagens de apoio: "Mal consigo digitar em meio às minhas lágrimas, mas obrigada por todo o amor, mensagens, ligações, mensagens de texto, e-mails, amigos e familiares que me apoiaram nas últimas 24 horas. Ainda não consegui responder, mas estamos gratos por tudo, pelo amor e condolências. Nada disso é certo ou justo, e meu coração dói de uma forma que nunca imaginei ser possível."

Sentimento sobre o filho: "O mesmo homem que nos pegou no hospital quando você nasceu nos levou até a funerária onde toquei e segurei você pela última vez. Você foi bondade, aceitação e amor e não acredito que nada disso seja real. Você tornou cada fardo suportável e mais leve."

Coração partido com a morte: "Você não merecia morrer assim, mas só posso acreditar que Deus precisava de um anjo forte e poderoso em seu exército. Estarei com você a cada segundo de cada momento, com todo meu coração e minhas memórias, até que nos encontremos novamente. Meu coração está partido para sempre. Eu, papai e sua família te amamos."

O neto de Robert De Niro morreu no domingo (2).

A filha mais velha do ator, Drena De Niro, anunciou a morte do filho e não mencionou a causa.

