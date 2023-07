Adele pede que fãs parem de jogar objetos nos artistas em shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Adele fez um apelo ao público durante seu show, em Las Vegas, para que parem de atirar objetos no palco, um fenômeno que tem se tornado constante na indústria da música nos últimos dias. O desabafo da artista viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4).

Momentos antes de distribuir camisetas para os fãs, Adele questionou: "Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?"

E completou: "Atirem algo em mim, e eu mato você. Parem de jogar coisas nos artistas!".

Diversos artistas têm sido alvo de objetos atirados durante suas apresentações nas últimas semanas. A cantora Bebe Rexha, por exemplo, foi atingida na cabeça por um telefone jogado por um fã e precisou levar pontos. Já Pink passou por uma situação desagradável quando um fã jogou as cinzas de sua mãe no palco do BST Hyde Park. O rapper Lil Nas X também teve que interromper um show no fim de semana após um fã atirar um brinquedo sexual no palco.