Mara Maravilha é internada com dor de cabeça pós-Covid em hospital de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Mara Maravilha deu entrada num hospital de São Paulo nesta quarta-feira (5) para fazer uma série de exames, dentre os quais um eletrocardiograma. Com uma via de soro na veia, ela falou sobre seu estado de saúde em um longo vídeo no seu canal no YouTube.

Ela disse que depois de ter Covid seguiu com muitas dores de cabeça e tomando medicamentos, que acabaram por afetar seu estômago e sobrecarregar outros órgãos do corpo.

Contou ainda que, em meio à correria, estava fugindo de médicos e hospitais, sem priorizar os cuidados com sua saúde, mas que habitualmente faz duas baterias de exame por ano.

"Queria estar boa para estar com meu filho, ficar boa para ir para a Disney de férias", ela disse. "Tenho que ficar mais maravilha ainda por tudo e principalmente para o meu filho", acrescentou, entre lágrimas.

A apresentadora disse ainda que vai seguir atualizando os seguidores sobre seu estado de saúde e que nesta quinta-feira (6) deve passar por uma nova série de exames.

Leia Também: Viúva de Gal Costa é acusada de cometer golpes em nome da cantora