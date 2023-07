Maria Rita agradece carinho após comercial com Elis Regina

(FOLHAPRESS) - A cantora Maria Rita agradeceu o carinho que recebe após a viralização da campanha publicitária em que aparece junto com a mãe, Elis Regina, por meio do uso da inteligência artificial.

"Vou ter que colocar meu celular em modo avião para poder responder a todas as mensagens que venho recebendo", disse a artista. "Muito obrigada pelo carinho de vocês todos e por mais uma vez me darem esse colo que só o brasileiro sabe dar".

O comercial da Volkswagen foi lançado na segunda-feira (3), emocionou fãs das duas, mas também recebeu críticas pelo uso da imagem de Elis por uma marca que teve ligação com a ditadura militar. A cantora se posicionava contra os anos de repressão política, social e cultural.

Nesta quarta (5), o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis, contou que se "emocionou muitíssimo" ao ver a campanha publicitária.

"Ver a Elis cantando ao lado da filha que ela não viu crescer, isso me comoveu muito", afirmou à coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Filho do meio, o cantor Pedro Mariano compartilhou e elogiou o comercial. "Campanha linda e emocionante. Parabéns a todos os envolvidos".

No vídeo, Elis e Maria Rita cantam "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem em uma estrada lado a lado. Elis aparece na direção de uma Kombi clássica, enquanto Maria Rita pilota a recém-lançada ID.Buzz, uma Kombi elétrica.

A cantora tinha apenas quatro anos quando a mãe morreu, em janeiro de 1982, aos 36 anos. Maria Rita costuma dizer que tem poucas lembranças maternas.

"Tenho lembranças de texturas, de cores, de casa, de coisinhas dela", afirmou no making of do dvd "Redescobrir", de 2012, em que interpretou canções imortalizadas por Elis. ""Lembro da cortina de renda da casa da Cantareira onde eu ficava escondida brincando".

Na época, Maria Rita contou também que sentia a presença da mãe por meio da reação do público durante os shows da turnê. "Percebi uma saudade das pessoas que é bonito de ver. Fico orgulhosa e emocionada de ver essa participação".

