Filha de Renato Góes e Thaila Ayala passa por cirurgia do coração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tereza, filha dos atores Renato Góes e Thaila Ayala, de apenas 2 meses de idade, foi submetida a uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, conforme relatado pelo ator em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (6). A menina foi diagnosticada, ainda no útero, com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita.

"Tereza e seus heróis. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu", desabafou o ator de 36 anos. Renato também agradeceu à equipe médica e publicou imagens dos profissionais que cuidaram da filha.

A atriz escreveu, em seu perfil, sobre a descoberta da necessidade da cirurgia e da emergência enfrentada. Durante a gestação, Thaila teve uma aparentemente normal, mas exames revelaram que o desenvolvimento de Tereza não estava dentro dos parâmetros esperados.

Após diversos exames de rotina, a criança foi diagnosticada a CIV, uma abertura na parede que separa os ventrículos do coração. A atriz emocionou-se ao lembrar do momento em que recebeu a notícia e da necessidade de realizar a cirurgia em Tereza logo após o nascimento.

No caso da maioria das CIVs pequenas, o orifício costuma fechar-se naturalmente e não requer tratamento. Porém, se a CIV for de tamanho significativo, é necessária intervenção médica para evitar complicações, podendo ocorrer nos primeiros meses de vida.

