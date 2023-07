'Devastador', diz filha de Robert De Niro sobre perda do filho de 19 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Drena De Niro, 51. voltou a desabafar em seu Instagram sobre a morte do filho, Leandro De Niro,19. A filha do ator Robert De Niro, 79, compartilhou uma foto do jovem em sua infância.

Drena homenageou Leandro e agradeceu as orações e mensagens de carinho que vem recebendo dos fãs e seguidores.

"Meu querido, nós celebramos você hoje e sempre. Obrigada a todos pelas orações de ajuda e energia amorosa que estão nos ajudando neste momento devastador. Julie obrigado por esta linda foto de Leo", disse ela na legenda da publicação.

Drena revelou a morte do filho em uma postagem em suas redes sociais, mas não divulgou o motivo.

O vencedor de dois Oscar também se pronunciou: "Estou profundamente angustiado com a morte de meu amado neto. Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo."

A polícia de Nova York confirmou que Leandro foi encontrado morto. "No domingo, às 14h23, a polícia recebeu uma ligação no serviço de emergência. [...] Ao chegar no local, um homem de 18 anos foi encontrado inconsciente, sem reação e foi declarado morto pelo serviço de emergência no local", diz o comunicado, que acrescenta que o Gabinete do Médico Legista-Chefe de Nova Iorque determinará a causa da morte.

Drena é a mais velha dos sete filhos de De Niro. Sua mãe é a atriz Diahnne Abbott, primeira esposa do ator. Ela era filha do casamento anterior de Dihanne e foi adotada pelo astro.

Em maio, De Niro confirmou que sua namorada Tiffany Chen deu à luz seu sétimo filho, uma menina chamada Gia.

Leandro também era ator e teve pequenas participações em alguns filmes, como "Nasce Uma Estrela" (2018).

