Após assumir namoro, Marcos Pitombo diz que passou a 'naturalizar o afeto e o amor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após assumir namoro com o diretor de marketing Iasser Kaddourah, Marcos Pitombo comentou sobre as mudanças que a revelação trouxe. Aos 41 anos, ele diz que passou a naturalizar o amor.

Em 17 de junho, no dia do aniversário do ator, a declaração de Iasser ao amado viralizou nas redes: "esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos". Pitombo disse ao jornal O Globo que a mensagem foi inesperada, mas trouxe boas descobertas.

"Errado seria não compartilhar (o post)! Esse momento 'out' acaba sendo idealizado e temido por qualquer pessoa LGBT. No meu caso, foi inesperado, mas, ao mesmo tempo, foi num ótimo momento", disse o ator.

Ele ainda revelou que passou a viver de maneira diferente: "passei a me permitir viver pequenas situações do dia a dia como todo mundo faz. E naturalizar o afeto e o amor".