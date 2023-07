'Não estava feliz', diz Fernanda Gentil sobre saída da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fora da Globo há quatro meses, Fernanda Gentil contou que não estava mais feliz na emissora. A apresentadora, contratada pela CazéTV, canal do streamer Casemiro Miguel, para apresentar a Copa do Mundo de Futebol feminina, na Austrália e na Nova Zelândia, reconheceu que se sentiu aliviada com a sua saída após 15 anos de casa.

"Mesmo tendo um ano e meio de contrato, eu não estava com projeto. Não estava realizada, não estava feliz, não estava com aquele friozinho na barriga de novo e isso me incomodava", pontuou durante entrevista no podcast PodPah nesta quinta-feira (6).

Gentil relatou a conversa que teve com a direção da Globo por ganhar salários e não estar trabalhando. "Cheguei e disse: 'Gente, eu estou recebendo esse tempo todo, mas não estou fazendo nada. Dinheiro eu preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho. Então, para mim, não faz sentido ficar aqui'. Falei assim", lembrou ela, que justificou a sua decisão. "Como iria ficar lá até meu contrato acabar sem estar no ar, sem fazer o que eu gosto e enquanto isso, aqui fora, bombando, borbulhando".

Ela disse que se sente mais "livre" trabalhando como criadora de conteúdo para as mídias sociais. "Me sinto muito livre. Tenho uma inquietação criativa ! Gosto de escrever e de inventar moda (risos). Essa foi a diferença que a internet me mostrou e montei uma equipe como nunca tive."