Jamie Foxx é visto pela primeira vez quase três meses após internação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jamie Foxx foi flagrado passeando em um iate em Chicago, nos Estados Unidos, neste domingo (9). Em um vídeo obtido pelo site TMZ, o ator de 55 anos acena para pessoas em outra embarcação, com um sorriso no rosto e óculos escuros. As imagens viralizaram nas redes sociais.

A filha de Foxx, Annalise Bishop, de 16 anos, foi vista ao lado do artista durante o passeio. Esta é a primeira aparição do artista desde a sua internação em 12 de abril. Na época, a família não informou o motivo do ator ter sido levado às pressas ao hospital.

Semanas depois, o vencedor do Oscar de Melhor Ator por "Ray" teria sido levado a uma clínica de reabilitação física em Chicago, especializada em derrames e lesões cerebrais, para dar continuidade ao tratamento.

Desde o incidente nas filmagens de "Back in Action", longa que marca o retorno de Cameron Diaz à atuação, o ator não tinha sido visto em público, embora tenha feito postagens ocasionais em seu Instagram.

