Margot Robbie vai de preto à première e resgata look icônico de Barbie

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Margot Robbie, 33, surpreendeu a todos ao aparecer no último final de semana com um look todo preto em première de Los Angeles do filme "Barbie", do qual é a estrela. No entanto, muitos podem não saber que o figurino é uma adaptação de um dos figurinos usados pela boneca nos anos 1960.

O vestido completamente escuro, com um lenço rosa nas mãos e uma flor na parte inferior, é uma representação do icônico visual "Solo in the Spotlight", lançado em 1960, no qual a boneca também segurava um microfone.

Esse mesmo modelo foi relançado em 1995 na linha Collector. Trata-se de uma das bonecas até hoje mais procuradas por colecionadores.

O carro conversível cor-de-rosa, o sonho de muitas mulheres hoje na casa dos 30 ou 40 anos existe mesmo, ainda que na ficção. Ele foi um elemento importante nas fotos compartilhadas pela Warner Bros. para divulgar a pré-venda de ingressos no Brasil para o filme "Barbie.

Os bilhetes começaram a ser vendidos no dia 29 de junho pela internet ou direto nas bilheterias dos cinemas. O longa tem estreia programada para 20 de julho.

