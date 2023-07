Toguro revela que forçou saída de hospital após 2 dias internado com dores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Tiago Toguro, 34, contou no Instagram que "forçou" sua alta no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde passou dois dias internado após sentir fortes dores.

Nos stories, ele aparece deitado e atualizou os seus seguidores sobre seu estado de saúde e revelou o motivo de pedir ao médico a sua alta antecipada.

"Eu 'forcei' a minha saída. Falei para o médico: 'Quero me tratar em casa, senão vou surtar. Não adianta nada eu estar internado e surtar. Estou 80% curado, tenho 20% de dor ainda, mas não aguento mais ficar na cama. Não sou esse cara, não consigo ficar parado", disse Toguro.

O influenciador fitness ressaltou que iria se exercitar, apesar de ainda não estar 100%.

"Não aguento mais! Estou indo para o quinto dia na cama, tomando muito remédio, mano! Estou tomando uns três tipos de antibióticos. Não aguento mais! Vou ter que ir treinar hoje, exercitar um pouquinho ou vou surtar", disse.

Em 5 de julho, Toguro foi internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, com fortes dores.

A assessoria do influenciador informou que ele passou por "diversos exames e foi constatada uma bactéria".