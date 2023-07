Não se mete que sobra para você, dizia Xuxa a Sérgio Mallandro, sobre brigas com Marlene

(FOLHAPRESS) - A relação entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos sempre intrigou as pessoas próximas à dupla. Por que elas se tratavam assim? Como Xuxa conseguia aguentar as intervenções, muitas vezes agressivas, da empresária? E o que as aproximava a ponto de virarem comadres? (Marlene é madrinha de Sasha).

Amigo da apresentadora há mais de 40 anos, Sérgio Mallandro contou à reportagem que ficava impressionado com a "mão de ferro" de Marlene.

"Era realmente um assédio moral. Xuxa não tinha liberdade nenhuma. Tudo era a Marlene que decidia", afirma o apresentador.

Ele hoje comanda o podcast "Papagaio Falante" e lembra de ter presenciado situações que o deixaram desconfortável a ponto de deixar a neutralidade de lado. "Algumas vezes, eu ficava quieto, mas em outras eu falava 'Xuxa, você é a dona dessa porra toda! Não pode aceitar essa situação' e ela respondia 'Fica quieto para não sobrar pra você'", lembra. "Aquilo acabava comigo", diz.

O destempero de Marlene era direcionado a Xuxa e nunca chegou a atingi-lo, diz o ator. "Comigo era outra história. Era uma relação de profissionalismo e respeito. Pessoalmente, não tenho nada para falar dela".

Xuxa e Marlene foram parceiras profissionais por 19 anos e o relacionamento terminou com trocas de acusações, mágoas e um processo na Justiça. Elas cortaram relações, ficaram sem se falar por quase duas décadas, e o reencontro aconteceu recentemente, em frente às câmeras.

A cena, exibida em "Xuxa, o documentário", virou um dos episódios mais comentados e aguardados da serie, que estreia no Globoplay nesta quinta-feira (13). No doc, Aliás, ex-assistentes de palco da apresentadora não escondem o incômodo ao falar sobre a relação de Marlene e Xuxa.

"Nunca tive problemas com a Marlene. Pelo contrário. Ela me incentiva em tudo e até bancou a minha faculdade. Era uma pessoa exigente e, particularmente, me tratava muito bem. A relação com Xuxa era diferente, sim, mas não me chamava tanta atenção na época", afirmou Andrea Veiga, a primeira paquita de todas, no lançamento do documentário nesta segunda (10), no Rio.

Paquita por nove anos. Robeta Cipriani não nega: as assistentes de palco de Xuxa trabalhavam arduamente e eram bastante cobradas -às vezes com a rispidez quase folclórica de Marlene. "Saí muitas vezes chorando das gravações e isso eu não esqueço". Roberta, no entanto, diz que hoje, olhando para trás, não tem mágoas. "Tudo valeu a pena".

Sobre Xuxa e Marlene, ela é sucinta ao comentar o relacionamento das duas. "Me lembro que tinha altos e baixos". Campeã de A Fazenda 14, da Record, a também ex-paquita Bárbara Borges elogiou o profissionalismo de Marlene e disse que nunca foi maltratada por ela.

Já suas colegas de palco e a apresentadora... "Eu sabia que outras meninas passavam por situações difíceis de convivência. Era difícil, sim, para elas e para a Xuxa também. Presenciei alguns momentos bem complicados entre as duas, só que não cabia a mim resolver".

Leia Também: Marlene Mattos confronta Xuxa: 'Usava você para fazer outras pessoas de marionete'