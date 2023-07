'Tratando para melhorar', diz Stenio Garcia em coleta de sangue para exame

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Stenio Garcia, 91, apareceu em um vídeo gravado pela esposa durante uma coleta de sangue para novos exames. O ator se recupera em casa após ser internado com septicemia aguda no último sábado (1).

Mari Saade, 55, esposa de Stenio compartilhou o registro nos stories do Instagram. Nele, Stenio está sentado enquanto uma profissional da saúde coleta o sangue em diversos tubos.

"Amor, fale pra gente se está melhorando da dor", pediu Marilene. "Estou fazendo tratamento para melhorar", respondeu Stenio, enquanto coletava sangue.

Ela também filmou ainda a quantidade de sangue distribuído em diferentes tubos para fazer os exames necessários.

"Olhem quantos tubinhos para colher e cuidar do Stenio", disse a empresária.

Stenio Garcia ficou internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio.

O ator recebeu alta médica no dia 7 de julho.

No período de internação, o artista publicava fotos e vídeos atualizando fãs sobre o estado de saúde.

Ele gravou um vídeo de boatos de morte.