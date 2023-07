Grag Queen é confirmada como apresentadora de versão brasileira do RuPaul's Drag Race

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grag Queen, vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe, foi confirmada como apresentadora do programa Drag Race Brasil, a versão brasileira do reality RuPaul's Drag Race. O anúncio foi feito pela MTV e pelo Paramount+ nesta quarta-feira (12).

No novo programa, drag queens de todo o Brasil competirão em desafios envolvendo atuação, moda, comédia e muito mais, na esperança de se tornar a próxima superestrela drag e ganhar o prêmio em dinheiro, ainda sem valor divulgado.

"Eu acompanho Drag Race e seus derivados há mais de onze anos, então, além de ter o prazer de vivenciar nossa própria franquia, ainda tenho a emoção de ocupar a cadeira principal como apresentadora", comemora Grag Queen. Além de campeã do Queen of the Universe, nos EUA, a drag também é dona dos hits "Party Everyday", "Milkshake" e "Que Passa".

Grag também já participou de programas como o Domingão com Huck, Altas Horas e Faustão na Band.

O Drag Race Brasil estreia em breve, com transmissão na televisão brasileira e da América Latina pela MTV, e no streaming através do Paramount+.